Nouveau, lisez Frandroid en mode sombre

Vous l'avez demandé, le voici ! Frandroid a désormais son mode sombre, on vous explique comment ça fonctionne et nous attendons vos retours avec impatience.

Vous étiez nombreux à nous demander un mode sombre lorsque nous vous avons présenté le nouveau Frandroid. Il était déjà prévu et… nous sommes heureux de vous le proposer aujourd’hui. Si vous avez configuré votre OS (comment activer le mode sombre sur Windows, iOS et Android), Frandroid a dû passer (ou devrait bientôt) passer automatiquement en mode sombre. Nous avons fait ce choix pour simplifier votre visite sur le site, mais nous vous avons également laissé la possibilité de sélectionner le mode que vous préférez manuellement.

C’est désormais une évidence pour beaucoup, mais ça ne l’était pas il y a encore quelques années. À vous écouter, ça serait plus agréable pour les yeux et les dernières études montrent que cela économise la batterie de nos appareils avec OLED. Comme vous êtes 70 % à nous lire depuis un smartphone, il nous a semblé logique de développer ce mode.

Rejoignez le côté obscur

Cependant, il faut garder en tête qu’une interface qui semble meilleure pour les yeux n’est pas forcément meilleure pour la lisibilité. De plus, dans la conception d’une expérience utilisateur et d’un design, le mode sombre ne consiste pas à inverser un jeu de couleurs. Ce n’est donc pas si simple à créer. Nous avons ainsi testé plusieurs nuances et il nous a paru plus agréable, plus efficace, de garder une teinte faisant écho au reste de nos couleurs tout en préservant l’originalité du design.

N’hésitez pas à nous laisser vos retours ou vos suggestions en commentaires. Si vous appréciez, n’hésitez pas à nous le faire savoir, cela fera plaisir à l’équipe Frandroid et à l’équipe technique.

Notez que notre application Android a déjà son mode sombre depuis quelques semaines, si vous ne l’avez pas téléchargée… c’est le moment.