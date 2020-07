Spotify lance Duo Premium, une offre pour les couples vivant sous le même toit

Le service de streaming musical Spotify ajoute une quatrième offre payante à son catalogue : Duo Premium. Réservée aux amoureux en concubinage, elle s'accompagne d'une petite spécificité pour les couples de mélomanes.

Personnel, Étudiant, Famille : les trois forfaits jusque-là disponibles sur Spotify ont été récemment rejoints par un petit nouveau répondant au nom de Duo, annonce l’entreprise suédoise dans un communiqué de presse. L’idée : proposer une offre adaptée aux couples partageant le même domicile.

Mix Duo, une nouvelle playlist commune

Gratuit le premier mois, Duo Premium est ensuite facturé mensuellement 12,99 euros, soit environ 6,50 euros par utilisateur. Chaque abonné aura alors accès à son propre compte de manière indépendante, de sorte à profiter de ses playlists personelles. Sans oublier tous les avantages de l’offre Premium (aucune publicité, écoute hors connexion).

Le service de streaming musical en profite également pour présenter une toute nouvelle fonctionnalité, « Mix Duo ». Cette dernière s’apparente à une playlist commune composée des titres les plus écoutés par chaque membre du couple et à laquelle chaque utilisateur a accès. Régulièrement mise à jour, cette liste peut être l’occasion de faire découvrir de nouveaux morceaux à votre moitié.

Spotify Duo, en couple… ou pas

Duo Premium vient ainsi s’imbriquer entre le forfait Personnel (9,99 euros par mois) et Famille (14,99 euros). Mais force est de constater que sa différence tarifaire de deux euros avec l’abonnement dernièrement nommé ne constitue pas un avantage économique certain. Les utilisateurs partageant un forfait Famille (six comptes) ne payent en effet que 2,50 euros par mois.

En l’occurrence, nombreux sont les clients d’un forfait Famille à ne pas vivre au sein du même domicile, comme le stipule pourtant son règlement. Spotify cherche bel et bien à endiguer ce phénomène, mais l’efficacité du procédé demeurait discutable. La société nordique pourrait avoir affaire au même problème avec Duo Premium.