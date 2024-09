« Moi vivant, je ne le monterai pas » : Xavier Niel s’engage à ne jamais bouger le prix de son forfait Free Mobile à 2 euros

Loin d’une conférence de presse, le spectacle de Xavier Niel a été l’occasion d’une petite annonce concernant l’avenir Free Mobile, ou plutôt d’une promesse.

Lancement du forfait à 2 euros le 10 janvier 2012 // Source : Free

Le lancement de Free Mobile en France le 10 janvier 2012 a marqué durablement l’histoire des forfaits mobile.

L’arrivée de l’opérateur a notamment permis la généralisation des forfaits sans engagement, d’un usage libéré de l’accès à Internet et de larges enveloppes de données dans les forfaits haut de gamme.

L’autre bouleversement de Free Mobile, c’est son forfait à 2 euros par mois. Lancé avec émotion par Xavier Niel en réponse aux forfaits « RSA » des trois opérateurs historiques.

Un forfait d’une importance capitale pour Xavier Niel, qui lui a consacré une place particulière dans son spectacle.

Un forfait anti « raquette super arnaque »

C’est Numerama qui a eu l’occasion d’assister à la première du spectacle en question à Paris. Une longue succession de sketchs et de moments de vie du milliardaire avec tout de même une annonce à se mettre sous la dent.

« Nous ne changerons jamais les prix du forfait à 2 euros. Moi vivant je ne le monterai pas » Xavier Niel

Free s’est engagé depuis 2022 à ne pas faire évoluer le prix de ses forfaits mobiles pendant 5 ans, jusqu’en 2027. Cette promesse intégrait l’autre forfait historique à 19,99 euros par mois. Cette fois, Xavier Niel se concentre sur le forfait à 2 euros, mais va beaucoup plus loin en ne promettant aucun changement de prix de son vivant.

Pour comprendre cette promesse, il faut revenir à l’annonce de Free Mobile en 2012. Lors de la conférence de lancement de l’opérateur, Xavier Niel y décrit le forfait RSA « conçu par l’oligopole qui s’est entendu avec l’État ». Un forfait destiné « aux plus défavorisés d’entre nous » à qui on proposait « 40 minutes de voix et 40 sms » par mois pour 10 euros. Un forfait « raquette super arnaque » d’après Xavier Niel. « Plus vous êtes pauvre, plus je vous en mets dans la tête et plus je vous vends des choses chères » décrivait alors le milliardaire en imitant ses concurrents.

« Scandalisé, réellement » par cette partie du marché, Free Mobile aurait donc décidé de lancer un deuxième forfait. C’est le fameux forfait à 2 euros avec 60 minutes et 60 SMS. « On fait de la marge sur ce forfait en divisant les prix par 14 par rapport à 2008 ».

Depuis le forfait a beaucoup évolué sans changer son prix. On peut toutefois lui rajouter une option pour le faire passer à 2,99 euros par mois en y gagnant de précieux avantages.

Un forfait mobile très accessible qui porte un symbole fort et sur lequel Xavier Niel ne veut très probablement pas revenir.