En 12 ans, le forfait Free Mobile est passé de 19,99 euros par mois à 2,99 euros par mois

Le forfait lancé à 19,99 euros par mois par Free Mobile en janvier 2012 est désormais facturé 2,99 euros par le même opérateur. Entre temps, il est passé de la 3G à la 4G.

Le 10 janvier 2012, Xavier Niel jette un pavé dans la mare des forfaits télécom avec le lancement de Free Mobile. L’opérateur répond à sa promesse en divisant par deux le prix de ses concurrents : Sosh d’Orange, Red by SFR et B&You de Bouygues Telecom. Un forfait illimité pour 19,99 euros par mois qui, en 2024, ne coûte plus que 2,99 euros par mois. Explications.

Le forfait Free Mobile originel

Pour comprendre le raisonnement, il faut d’abord se replonger en 2012 avec la première version du forfait illimité de Free Mobile.

Le forfait Free à 19,99 euros en janvier 2012 La grille des forfaits Sosh de 2011 pour comparaison

Lors de son lancement, Free Mobile propose pour 19,99 euros par mois, un forfait comprenant les appels illimités, SMS/MMS illimités ainsi que 3 Go de données en 3G et 3G+ avec, et c’était aussi une première, les usages VoIP, Web, Mail et Modem de débloqués.

En 2024, un forfait à 2,99 euros par mois

Douze ans après le lancement de Free Mobile, l’opérateur propose à nouveau ce niveau d’offre d’une façon quelque peu détournée. En effet, depuis le 11 juillet, Free Mobile propose une option Booster à 0,99 euro pour son forfait à 2 euros par mois.

Les meilleurs forfaits sans engagement Sosh Forfait Mobile

100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

120 Go Appels illimités 120 Go en France 24 Go en Europe 8.99€ /mois 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 30 à 50 Go Appels illimités 30 Go - 50 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

En souscrivant à cette option, voici ce que l’on obtient pour un total de 2,99 euros par mois : appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 3 Go de data en 4G. Entre-temps, le réseau mobile français est, en effet, passé à la 4G, et la 5G pour les offres premiums. En regardant les détails, la seule différence que l’on identifie est que le forfait 2 euros avec Booster ouvre la possibilité de hors forfait si l’on dépasse les 3 Go de data, mais Free Mobile propose une option gratuite pour s’en prémunir.

Un prix divisé par 6 en 12 ans

Free répète à l’envi qu’il ne change pas les prix de ses forfaits année après année, mais en faisant le calcul autrement, on peut se dire que l’opérateur mobile a en réalité divisé par 6 le prix de son forfait en 12 ans.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Free Free

Forfait 2€ 2h 2€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

En passant de 19,99 euros par mois à 2,99 euros pour le même contenu, on divise plus précisément la facture par 6,68. Notons par ailleurs que ce calcul ne prend pas en compte l’inflation entre 2012 et 2024.

Aujourd’hui, l’opérateur n’est pas toujours celui qui propose le meilleur forfait ou le meilleur réseau sur le marché. Mais il reste quoi qu’il arrive celui qui aura grandement contribué à une guerre des prix bénéficiant le consommateur.