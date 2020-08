Toujours en quête de nouveaux utilisateurs, Instagram lance régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, le réseau social lance les QR Code pour partager plus facilement les profils.

Ne vous vexez pas si vous ne trouvez pas la fonctionnalité tout de suite, elle est en cours de déploiement. Les QR Code font leur apparition sur Instagram après un premier test au Japon. Directement accessible dans le menu des options de l’application, il est généré automatiquement et peut être personnalisé : on peut choisir entre une couleur, un selfie ou des smileys. Les autres utilisateurs pourront ensuite le scanner pour accéder directement à votre profil, un peu à la manière d’un Nametag, fonctionnalité de partage de profil intégrée il y a quelque temps maintenant.

En intégrant une fonctionnalité QR Code, Instagram est donc le deuxième réseau social à prendre en charge cette méthode de communication avec une telle ouverture. Si d’autres proposent aussi cette option, elle fonctionne avec un système interne plus fermé.

Instagram, réseau préféré des commerçants ?

Quelle différence entre le Nametag et le QR Code ? Ce dernier est plus ouvert et ne nécessite pas le lancement de l’application. Vous pouvez donc utiliser l’appareil photo de votre smartphone ou une application tierce. Pas besoin d’avoir Instagram pour visionner un post Instagram (à condition qu’il soit public).

On imagine donc bien voir fleurir dans les commerces des petits QR Codes imprimés sur les comptoirs, tables de restaurants ou autres. D’autant que la crise sanitaire nous fait adopter de nouveaux réflexes. Les restaurateurs pourraient donc aisément poster leur menu du jour sur le réseau social, accessible en un tour de main par le client grâce au QR Code placé sur la table.

Depuis son rachat par Facebook, Instagram se dote de nouvelles fonctionnalités assez régulièrement pour ne pas voir fuir ses utilisateurs chez les concurrents. Récemment, le réseau social lançait Reels, une fonction permettant de réaliser de courtes vidéos et de les partager en un éclair. Une réponse évidente à TikTok dont le succès fulgurant provoque sans doute quelques suées chez les cadres de l’entreprise.