Instagram veut vous rendre accro avec la suggestion de profils d’inconnus, une fausse bonne idée ?

Instragram lance une nouvelle fonction de suggestion de posts. Lorsque vous aurez fini de dérouler votre fil, de nouveaux profils d’inconnus seront affichés. Un moyen de vous rendre encore plus accro. Ou de vous faire fuir.

Instagram ne s’arrête plus de proposer de nouvelles fonctionnalités. Après les Reels il y a quelques semaines, le réseau social se mettait hier les QR Code. Aujourd’hui, les publications suggérées viennent compléter le tout, au risque de s’y perdre.

Le principe est simple : lorsque vous aurez fini de dérouler votre fil (avec les posts de vos abonnements), Instagram affichera des publications provenant de profils inconnus. L’occasion de promouvoir des nouveaux comptes susceptibles de vous intéresser, mais également d’engranger quelques recettes publicitaires, cette nouvelle fonctionnalité propulsant également des posts sponsorisés.

Si vous pouvez choisir d’afficher d’abord d’anciens posts provenant de vos abonnements, les suggestions apparaîtront quand même un peu plus bas. En résumé, vous n’aurez aucun moyen d’y échapper. Si ces publications ne vous intéressent pas, vous pouvez l’indiquer à Instagram (trois boutons dans le coin) et l’algorithme ajustera l’ensemble pour qu’il réponde davantage à vos goûts.

Une fausse bonne idée ?

Ce système de suggestions n’est pas sans rappeler celui de TikTok qui affiche lui aussi des publications d’inconnus. D’ailleurs, Instagram ne se prive pas de piocher ici et là les idées d’autres réseaux sociaux, d’abord avec les Stories (un copier-coller de Snapchat) puis avec les Reels déjà inspirés de TikTok.

Avec les suggestions, Instagram souhaite visiblement vous rendre encore plus accro en vous gardant le plus longtemps possible sur son réseau déjà très addictif. Mais cette nouvelle fonction n’est-elle pas finalement une fausse bonne idée ?

En lançant ces suggestions, Instagram admet d’abord l’échec de son onglet « Découverte » permettant de découvrir de nouveaux comptes. Visiblement les utilisateurs n’y vont pas de leur plein gré, alors Instagram les oblige à s’ouvrir. Qui plus est, quels comptes seront mis en avant ? Sans doute les plus gros et donc plus rentables au détriment de profils peut-être plus intéressants pour vous, mais moins célèbres.

Ne peut-on pas y voir également un tournant dans l’essence même du réseau social ? En lançant les stories, Instagram a certes proposé une alternative à Snapchat, mais au fil du temps, ces stories semblent avoir pris le pas sur le fil de publications qui, à l’origine, incarnait l’ADN d’Instagram.

Enfin la multiplication de fonctionnalités risque de perdre les utilisateurs et, encore une fois, d’enlever tout ce qui faisait le charme d’Instagram. En voulant garder ses utilisateurs à coups de nouvelles options, Instagram ne risque-t-il pas finalement de les lasser ?