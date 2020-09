Swipe Night, la série interactive de Tinder arrive et elle va vous faire matcher… ou pas

Son lancement mondial retardé pour cause de coronavirus, la série interactive de Tinder, Swipe Night, arrive enfin sur l'application mobile en France et dans le reste du monde. A partir du samedi 12 septembre, et durant trois week-ends consécutifs, les utilisateurs pourront découvrir les épisodes de cette histoire apocalyptique où les choix sont cruciaux pour les héros. Mais pour votre profil aussi...

Une fin du monde en approche. Profiter de vos dernières heures, fuir, dénoncer ou tromper, faire la fête ou se préparer au pire : autant de choix face auxquels va vous mettre Swipe Night, la première série interactive créée par Tinder, le roi de la rencontre.

Non, vous ne rêvez pas. L’application mobile sort un peu de ses rails, mais sans trahir son concept du swipe. Cet événement digital, à vivre à travers l’application, se découpe en plusieurs épisodes, en vue à la première personne et filmé à la verticale pour rester dans l’esprit smartphone. Swipe Night a été tourné avec de vrais acteurs à la façon d’une web-série, reprenant les codes couleurs si particuliers et la façon de filmer.

Swipe Night aurait dû voir le jour au printemps dernier. Les utilisateurs américains avaient pu en profiter en avant-première fin 2019 et l’accueil de la critique comme des participants avait été plus que chaleureux. Le reste du monde patientait jusqu’à la mi-mars. Et le coronavirus a frappé la planète juste avant… Les dirigeants de Tinder ont alors décidé de décaler de quelques semaines le lancement mondial. Puis de quelques mois. Le coup d’envoi aura finalement lieu le samedi 12 septembre à 10h, quel que soit l’endroit sur Terre.

Vos choix dans la série, des conséquences sur vos rencontres

Dans ce concept interactif, vous êtes le personnage principal d’une nuit pas comme les autres, qui sera peut-être votre dernière puisqu’un astéroïde menace de percuter la Terre dans les trois heures. Vous vous retrouvez au milieu d’une soirée où les situations vont se multiplier. Vous aurez alors 7 secondes pour faire votre choix et swiper entre deux propositions de réaction. De là découlera la suite de votre histoire. Choix cruciaux, dilemmes moraux sont au programme. Balayez à gauche ou à droite et rien ne sera pareil.

Mais Swipe Night n’est pas qu’un délire mi-cinématographique — plutôt très bien joué– mi-interactivité web. Vos choix vont avoir une résonance au-delà du destin de vos héros. Ils vont vous concerner directement. Car Tinder n’oublie pas que son but premier est de faire « matcher » ses utilisateurs, de les faire se rencontrer, échanger, voire plus si affinités.

A l’issue de chaque épisode, diffusé durant trois week-ends d’affilée à compter du 12 septembre, les décisions les plus importantes que vous aurez prises dans l’histoire s’afficheront sur votre profil et permettront de rencontrer des utilisateurs qui auraient pris les mêmes décisions que vous. Une façon d’entamer la discussion avec d’autres inscrits avec lesquels vous partagez des réactions similaires. Le « Toi aussi, tu aurais fait ça ? » changera un peu du très banal « Salut, ça va ? »…

L’inspiration venue de Fortnite

Et chez Tinder, on ne cache pas que c’est la recherche d’interactions qui a motivé le projet. Et le succès aussi des rassemblements organisés au sein de Fortnite comme le concert de Marshmello qui ont donné des idées. « On a vu l’énorme succès de l’événement Fortnite avec Marshmello et on s’est demandé comment on pouvait l’adapter à Tinder », explique Kyle Miller, responsable de la Z Team et des produits à destination de la génération Z qui représente 50% des utilisateurs de l’application. « On a repris leurs codes, leurs habitudes et des situations dans lesquels ils pourraient se retrouver pour les inciter à participer, puis à engager davantage la discussion par la suite. » Et cela a fonctionné.

Après la diffusion de la série aux Etats-Unis, Tinder a vu les matches augmenter de 26%. Lors du week-end de diffusion, les échanges de messages ont grimpé de 12% par rapport à d’habitude. Avec un lancement mondial, l’appli de rencontres espère faire exploser ses chiffres et justifier son statut d’application la plus rentable au monde en faisant grimper son nombre d’utilisateurs estimé à un peu plus de six millions d’inscrits.

Comment suivre Swipe Night ?

Connectez-vous à l’application Tinder

Lancez l’épisode qui démarre le samedi à 10 h et peut être consulté jusqu’au dimanche 23h59.

Trois épisodes seront diffusés, un à la fois, les week-ends des 12 et 13 septembre, 19 et 20 septembre, 26 et 27 septembre 2020.