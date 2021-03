Instagram Lite : une version légère, sans pubs et au fil infini

Facebook lance une version allégée d’Instagram. Quelques menues fonctionnalités manquent à l’appel, mais certaines très décriées sont également retirées pour le bonheur de tous.

Instagram s’est imposé comme un réseau social incontournable, devenant même pour certains le premier mode de contact, devant le numéro de téléphone. Au fil du temps néanmoins, l’application s’est alourdie et de nombreuses publicités sont venues gangréner l’expérience utilisateur. De plus, un récent changement a remplacé le fil chronologique par des publications « suggérées » dès lors que l’on a « vu toutes les nouvelles publications ». Un point frustrant pour certains utilisateurs.

Instagram Lite arrive

Afin de rendre l’application plus accessible à tous, notamment pour ceux ne pouvant pas s’offrir un smartphone haut de gamme ou ceux n’ayant accès qu’à un internet limité, Facebook a décidé de lancer Instagram Lite, une version allégée du fameux réseau social. Cette pratique avait déjà été mise en place avec Facebook Lite et Messenger Lite.

Cette version ne nécessite que 2 Mo lors de son téléchargement, soit beaucoup moins que les 30 Mo requis par l’application complète. Pour y arriver, certaines fonctionnalités ont été retirées tandis qu’une partie du code exécuté a été déchargée sur des serveurs distants.

Instagram Lite Télécharger Instagram Lite gratuitement APK

Les animations ont ainsi été réduites pour faciliter les transitions et les filtres en réalité augmentée ne sont plus disponibles.

Quelques points bien plus agréables

Aujourd’hui, Instagram Lite n’est pas encore disponible officiellement en France, mais il est possible d’en télécharger l’APK pour l’essayer. On remarque que certaines parties de l’application ne fonctionnent pas correctement, ce qui peut s’avérer gênant. Le thème sombre, pourtant normalement intégré, n’est pas de la partie, et un message d’erreur s’affiche lorsqu’on essaye d’envoyer un message privé.

Néanmoins, pour ceux qui n’utilisent Instagram que pour consulter du contenu, cette version se montre particulièrement agréable à utiliser. En effet, non seulement le fil chronologique retrouve sa place, mais les publicités sont — pour le moment tout du moins — inexistantes. Si vous en avez assez de voir plus de story publicitaires que de story de comptes que vous suivez, Instagram Lite pourrait donc être une alternative intéressante pour vous.

Lancée dans 170 pays, l’application Instagram Lite sera déployée dans le monde entier « prochainement ».