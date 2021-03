Wombo AI, cette application parfaite pour rickroll vos amis

Les apps de deep fake basés sur une seule photo se multiplient. Aujourd'hui, celle qui fait parler d'elle est Wombo AI, une application qui permet de faire chanter une image et on apprécie de trouver dans le répertoire "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley.

Fin février, le monde s’ébaudissait devant Deep Nostalgia, une application qui donnait vie à des photos grâce à la puissance de l’intelligence artificielle. Quelques semaines plus tard, voilà que le principe est repris en rajoutant une nouvelle dimension : la musique.

Wombo, tel est le nom de cette application de lip-sync vous permettant de transformer une photo en courte vidéo et ainsi de voir votre visage (ou celui d’une personnalité, avouons quand même que c’est souvent plus drôle) reprendre en cœur une musique populaire. On peut citer entre autres musiques Dragostea Din Tei d’O-Zone, I Will Survive, Thriller, la Ding Dong Song de Ghunter, What is love et bien sûr l’indétrônable Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Le résultat est clairement médiocre par rapport à certains deep fakes aperçus récemment, le fond a tout intérêt à être uni sous peine d’être fortement déformé, mais la vidéo ainsi obtenue vous permettra de Rickroller des amis un peu trop curieux qui la lanceraient pour savoir ce qu’il s’y dit.

N’espérez cependant pas pouvoir ajouter vos propres musiques à l’équation : la liste est fixe. Et pour cause, l’algorithme d’intelligence artificielle a été entraîné avec des personnes chantant ces chansons précises. Leurs mouvements et leurs mimiques ont été enregistrés et sont reportés plus ou moins fidèlement sur nos photos pour notre plus grand amusement.

L’application Wombo est disponible sur iOS et Android, mais aussi sur le Web.