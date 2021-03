Netflix accélère dans la production française avec 27 projets et une pluie de stars

Netflix aime la France. Et pas seulement à travers ses séries Marseille ou La Révolution, voire Emily in Paris. Le géant du streaming vidéo a annoncé le lancement de 27 films, séries et documentaires français en 2021 avec une pléiade de stars, d’Omar Sy à Jean-Claude Van Damme en passant par Dany Boon ou encore Sami Bouajila. Même Johnny Hallyday sera à l’honneur.

Netflix s’enracine définitivement en France. Un an après avoir ouvert ses bureaux à Paris, le géant américain accélère dans la production française. Mardi, lors d’une conférence de présentation, la branche hexagonale a annoncé la mise en route de 27 projets pour 2021, des films aux séries en passant par des documentaires.

27 projets en 2021

Depuis quelques mois, le catalogue de Netflix s’enrichit de contenus développés en France, que ce soit des films comme Balle Perdue de Guillaume Pierret, des séries telles que Family Business, Plan Cœur, The Eddy ou La Révolution. Mais le service de streaming vidéo veut aller encore plus loin, une façon aussi de répondre aux demandes (exigences ?) du ministère de la Culture en matière de créations françaises.

Et pour l’année à venir, le made in France va s’enrichir de très nombreux projets originaux lancés ou mis en production dans les prochains mois. « Tous les styles seront à l’honneur », a promis Netflix en égrainant les titres et, surtout, le casting de stars qui s’annonce.

Parmi les différentes productions annoncées, on retrouve à l’affiche Jean-Claude Van Damme, Eric Judor, Alban Ivanov et Miou-Miou dans Le Dernier mercenaire, un film mêlant action et comédie. La famille et les relations de voisinage seront au cœur de 8, rue de l’humanité, le prochain film écrit et interprété par Dany Boon autour de la vie d’un immeuble durant le premier confinement. Il croisera dans l’escalier Elie Semoun, Tom Leeb ou encore Alison Wheeler.

Un documentaire sur Johnny Hallyday

Et les séries françaises se portent bien aussi, merci pour elles. Netflix diffusera la saison 2 de Mortel prochainement. La seconde partie de Lupin avec Omar Sy arrive cet été tout comme les saisons 3 de Family Business et Plan Cœur.

Côté créations, Disparu à jamais (de Juan Carlos Medina, avec Finnegan Oldfield et Nicolas Duvauchelle), une série thriller sur un homme qui court les disparitions de ceux qu’il aime, et Braqueurs sont annoncés. Cette dernière série signée Julien Leclercq met en scène Sami Bouajila en braqueur chevronné au milieu d’une guerre de territoire entre narcotrafiquants.

Netflix n’oublie pas non plus son goût pour les documentaires. L’histoire de Johnny Hallyday sera au cœur de Johnny by Johnny, avec des images d’archives inédites de l’Idole des jeunes décédée en 2017

Omar Sy, Franck Gastambide et Mélanie Doutey en 2022

Et 2022 s’annonce tout aussi riche. Trois projets de film vont être lancés dont la suite de De l’autre côté du périph’, réalisé par Louis Leterrier avec Omar Sy et Laurent Laffite. Balle Perdue de Guillaume Pierret, un premier film à succès sur Netflix avec plus de 37 millions de visionnage, va lui aussi avoir le droit à une suite. Enfin, Franck Gastambide et Simon Abkarian seront à l’affiche de À Tombeau ouvert, un thriller de Régis Blondeau adapté du film coréen A Hard day (Kim Seong-hun).

Deux séries sont également en cours de production. À commencer par Les Sept vides de Léa avec Mélanie Doutey et Samuel Benchetrit qui narrent les aventures d’une adolescente qui se réveille dans le corps d’une personne différente chaque matin. L’humoriste Nawell Madani sera elle aux commandes de Bendo, une histoire de famille teintée d’humour autour d’un remboursement à faire à un dealer avant la fin du ramadan.