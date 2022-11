Sur Gmail, vous ne passerez plus des heures à rechercher un vieux mail

Consécutives à celles déployées en juillet, de nouvelles améliorations de Gmail basées sur l'analyse des habitudes de l'utilisateur améliore la recherche parmi les emails reçus. Cette nouveauté devrait permettre d'afficher des résultats plus pertinents et plus contextuels d'après Google.

Gmail va apprendre à mieux vous connaître, et surtout à mieux cerner vos habitudes, pour affiner sa recherche et lui faire gagner en efficacité. Cette nouveauté, qui concernera dans un premier temps le client web de la plateforme, s’ajoute aux améliorations déployées en juillet, parallèlement à d’autres changements liés à l’interface. Ces améliorations tiraient déjà parti des habitudes d’utilisation pour peaufiner l’accès aux contacts ou encore personnaliser certaines suggestions, rappelle Android Police.

Dans le détail, Google explique qu’il prendra désormais en compte les activités de recherche passées pour améliorer les résultats sur Gmail. Cela induit par contre que ces résultats seront optimisés en fonction de ce que vous recherchiez couramment au cours des derniers mois ou de ces dernières années. Si vous êtes utilisateur de l’outil depuis longtemps, cette nouveauté devrait donc s’avérer utile. Google espère en tout cas rendre « plus pertinents et contextuels » les résultats affichés au travers de cette nouvelle recherche.

Un changement qui ne sautera pas aux yeux de prime abord

Notez par contre que cette nouveauté ne sera pas en mesure d’opérer normalement si vous utilisez Gmail en mode hors ligne… et qu’elle ne sera peut-être pas flagrante de prime abord. Google table en effet plutôt sur un changement d’arrière-plan, pratique au quotidien, mais discret avant tout. La recherche d’un email en particulier dans vos milliers de vieux messages devrait néanmoins être nettement plus rapide une fois ce changement déployé.

Google promet par ailleurs que cette nouvelle fonctionnalité deviendra progressivement plus efficace, à mesure de votre utilisation de la recherche, et ce grâce à l’apprentissage automatique dont elle bénéficie.

Côté lancement, enfin, Google parle dans un communiqué d’un déploiement progressif chez l’ensemble des utilisateurs de Gmail au cours des deux prochaines semaines. Mi-décembre au plus tard, tout le monde devrait donc déjà pouvoir en profiter.

