Google Contacts gagne en lisibilité avec ce nouvel onglet très pratique

L'application Contacts de Google s'octroie l'ajout d'un nouvel onglet. Celui-ci permet de voir les contacts favoris et récemment ajoutés en priorité.

Les applications Google bénéficient régulièrement de petits ajouts pratiques ici ou là. Google Contacts ne fait pas exception. L’application de répertoire du géant californien bénéficie désormais d’un troisième onglet « Sélection ».

Situé entre l’onglet Contacts, qui voit défiler tous vos contacts préenregistrés de votre smartphone, et l’onglet Corriger et réparer, qui vous invite à diverses améliorations de votre liste de contacts, on peut d’ores et déjà le trouver en lançant l’application, du moins sur le Google Pixel 7 Pro utilisé par votre modeste serviteur.

C’est pratique

Premier constat : cette nouveauté semble plutôt de bonne facture et ne semble pas trop chercher à compliquer les choses quand elles peuvent être simples. Sous la barre de recherche, vous trouvez vos contacts favoris suivis d’un bloc « Récents ». Celui-ci bénéficie d’un réglage qui vous permet de décider si vous voulez voir les contacts dont vous avez récemment consulté la fiche ou bien ceux qui ont été ajoutés récemment.

Comme le souligne 9to5Google, cette nouvelle vue a le mérite de sortir l’application de son aspect « liste au scrolling infini » avec un aspect grille plus accueillant. On verrait bien cet onglet devenir l’entrée principale dans l’application.

En revanche, il faut aussi reconnaître que plus l’application intègrera d’onglets, plus elle pourra faire peur au néophyte tout en dégageant une impression un peu chargée. À voir par exemple si l’onglet Corriger et réparer ne devrait pas intégrer un sous-menu des paramètres par exemple, étant donné qu’on ne se voit pas l’ouvrir tous les quatre matins.

