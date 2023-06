Partager l’accès à vos Google Docs devient encore plus simple

Google déploie une mise à jour de Google Docs, son Word façon web et plus largement de sa suite bureautique. Elle ajoute une fonction bien pratique : l'autorisation de l'accès au document, directement depuis ce dernier. Plus besoin de s'embêter avec Google Drive et ses nombreux menus.

L’histoire est classique : vous partagez un lien vers un document Google Docs à votre camarade ou votre collègue, mais celui-ci doit envoyer une demande d’accès. Sauf que si vous travaillez déjà sur ledit document, vous ne voyez pas sa demande. Un problème auquel Google a trouvé une réponse : la possibilité d’accepter les demandes d’accès directement depuis Google Docs et les autres applications de la suite Google.

Ajoutez qui vous voulez directement dans Google Docs

Google l’a annoncé sur son blog dédié à Workspace, les propriétaires d’un fichier Google Docs ou autre peuvent répondre aux demandes d’accès directement depuis le fichier en question. Plus besoin d’aller consulter sa boîte mail pour accepter ou refuser la demande. Ce sera toujours possible, mais ce ne sera plus le seul moyen.

Dans le fichier, la section « Partager » se complète, puisqu’on peut y consulter les demandes d’accès effectuées. En plus de ça, un point de notification apparaîtra sur le document s’il y a une demande en attente. Lorsqu’on veut accepter une demande, il y a une case « Notifier » cochée par défaut. Si elle reste comme cela, l’utilisateur cible recevra un mail lui indiquant que sa demande a été approuvée. Pour éviter de polluer sa boîte, on pourra décocher cette case.

Google Docs n’est pas le seul à voir l’arrivée de cette fonctionnalité : c’est aussi le cas de Sheets, Slides, de même pour l’éditeur de PDF. Cette mise à jour est en cours de déploiement et concerne tous les utilisateurs de comptes professionnels Workspace, mais également ceux qui ont un compte personnel.

