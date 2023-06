Google Météo : vous allez (vraiment) adorez sa toute nouvelle interface

La météo façon Google va être revue pour adopter Material You, la philosophie de design qui fait l'identité des Pixel. La nouvelle interface permet aussi de lire la météo des dix prochains jours d'un seul coup d'œil.

Le widget « At a Glance » de Google est une des particularités des Google Pixel 7. S’il affiche la plupart du temps la date du jour et la météo, il se permet aussi de vous rappeler votre emploi du temps, les infos d’un vol à venir et d’autres infos utiles.

Lorsque vous cliquez sur la partie météo du widget, une interface s’ouvre, ressemblant à n’importe quelle application météo. Selon 9to5Google, ce Google Météo devrait bientôt être redesigné.

Météo You

Pour le moment, Google propose trois onglets montrant le temps d’aujourd’hui, de demain et dans les dix prochains jours. La nouvelle version de l’application mettrait à plat ce design. On se retrouverait avec une seule et même fenêtre.

Google météo maintenant Google météo maintenant Google météo bientôt

Celle-ci présente la température et la météo actuelles tout en haut de l’écran, puis celles des heures à venir dans un rectangle aux bords arrondis. Plus bas, on trouve le temps et la température des jours à venir. Espérons qu’en tapotant sur chaque jour, il sera possible d’obtenir un peu plus d’informations.

En tous les cas, ce changement paraît une bonne idée puisqu’il permet d’un coup d’œil d’avoir une vue générale de la météo des prochains jours. On peut toutefois regretter que cela perde un peu de l’identité visuelle de Google. La grenouille située en bas de l’écran qui réagissait au temps qu’il fait n’est par exemple plus visible.

