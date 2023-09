Google Calendar : cette petite option en plus va faciliter vos journées de travail

Google Calendar (Agenda) ajoute la possibilité de masquer les tâches déjà effectuées dans la journée. De quoi gérer plus finement sa To-do list.

Si vous ne la connaissez pas, Google Calendar, ou Google Agenda dans la langue de Jean-Baptiste Poquelin, est une application de… gestion de son calendrier. Pratique par son intégration avec toute la suite Google (Meet, Gmail, Docs et autres) on peut l’utiliser également comme pour gérer la to-do list de sa journée.

Après une refonte visuelle de Chrome à la sauce Material You, Google a décidé de renforcer les vertus de son calendrier pour gérer les tâches quotidiennes, avec une petite option toute simple.

Ce que je ne vois pas est terminé

Comme l’a repéré 9to5Google, certains utilisateurs ont été accueillis par un petit message indiquant : « Les tâches terminées sont désormais cachées : Utilisez ce menu pour afficher ou masquer les tâches terminées. »

De base, l’option est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver en vous rendant dans le menu déroulant permettant de choisir la période visée de votre calendrier. Là, tout en bas s’affiche une option à cocher ou décocher : « Afficher les tâches terminées ».

Avec la possibilité d’effacer les week-ends et de ne pas afficher les évènements refusés, Calendar veut permettre aux utilisateurs d’affiner encore un peu plus leur usage. Certains préféreront ne plus voir ce qui est terminé tandis que d’autres préféreront pouvoir revenir en arrière et contempler l’ampleur de leur travail. L’option semble pour l’heure absente sur mobile.

