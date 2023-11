Cette petite mise à jour de Gboard va permettre d’écrire confortablement dans toutes les situations

Google Gboard facilite l'écriture en mode paysage dans sa version bêta avec l'introduction d'un passage au clavier flottant automatique. Plus pratique que ça n'en a l'air.

Si vous utilisez Gboard, le clavier de Google, vous avez sans doute déjà remarqué que l’utiliser en mode paysage, avec le smartphone à l’horizontale, n’est pas des plus pratique. Même sur un smartphone avec un très grand écran comme un Galaxy S23 Ultra, on ne voit pour ainsi dire plus rien de l’application utilisée lorsqu’on tape.

Comme nous l’apprend le site Android Police, Google semble enfin avoir trouvé une solution pratique. Dans la dernière version de l’application en bêta, lorsque vous passez votre smartphone en mode paysage, le clavier passe automatiquement en mode flottant.

Un gain de temps certain

Cela a l’avantage d’être beaucoup plus proche de la taille du clavier lorsque vous tenez votre smartphone à la verticale. En outre, vous pouvez placer le clavier où vous le souhaitez pour voir le contenu de l’application utilisée ou encore changer la taille de la fenêtre flottante. Ça n’est certes pas parfait, mais c’est déjà beaucoup mieux qu’auparavant.

Fort heureusement, l’application va se souvenir où vous avez positionné le clavier flottant et sa taille. Cela évitera d’avoir à refaire le réglage à chaque fois.

Jusqu’ici, il fallait passer par le menu de l’application avec quatre carrés en haut à gauche, puis cliquer sur Flottant pour l’obtenir. Des manipulations trop nombreuses pour obtenir un vrai niveau de confort instantané.

Si vous êtes allergique à cette nouveauté, pas de panique, vous pouvez bien sûr annuler l’option en vous rendant une fois encore dans le menu de l’application et en appuyant sur « flottant ».

L’option avait déjà été repérée par des utilisateurs de Reddit il y a un an de cela. Cette nouveauté semble être déjà déployée sur tous les smartphones ayant l’application en bêta. Nous ignorons quand elle arrivera sur la version stable.

