Ce discret changement de Google Drive va faire du bien à votre paperasse administrative

La fonction Scanner de Google Drive améliore son expérience utilisateur pour numériser plus confortablement vos documents et faciliter le traitement de la paperasse administrative.

Google Drive apporte quelques modifications à son interface pour notamment repenser la fonction permettant de scanner un document. Ainsi, en ouvrant l’application sur votre smartphone, vous verrez s’afficher la liste de vos fichiers sauvegardés sur votre compte, mais aussi deux boutons en bas à droite.

La pastille « + Nouveau » permet d’ajouter un élément dans Drive et il change juste d’apparence, les fonctions restent les mêmes. En revanche, l’autre bouton apparait sous l’icône d’un appareil photo et sert de raccourci vers la fonction Scanner permettant de numériser un document physique avec le téléphone.

Capture automatique pour le scanner de Drive

En appuyant sur ledit raccourci, vous ne basculerez pas vers l’écran classique de l’appareil photo de votre smartphone. Au lieu de ça, vous aurez droit à une interface arborant la mention « Google Drive » tout en haut. On note surtout les deux options en bas : « Manuelle » et « Capture automatique ».

Nous vous recommandons d’utiliser la capture automatique qui se montre plutôt efficace pour numériser avec précision votre document. Les solutions sur smartphone permettant de faire des scans de la sorte ont souvent besoin de quelques ajustements a posteriori pour avoir un résultat propre. Or, en laissant quelques secondes à cette capture automatique de Drive, j’ai toujours eu droit à une numérisation efficace lors de mes quelques essais.

Attention, le temps de traitement est plus ou moins long selon les situations. Les personnes les plus impatientes peuvent toujours passer en mode manuel et déclencher la capture.

Un design rafraîchi

Si d’aventure le résultat du scan ne vous plaît pas, vous aurez droit à quelques boutons lors de l’étape suivante, présentés dans un style digne de Material You. Il y a notamment l’option « Recadrer et faire pivoter ». Les touches « Filtrer », « Résssayer » et « Supprimer » vous sont aussi proposées. Enfin, une icône de page vide avec un + au milieu, sous l’aperçu, permet d’ajouter une page à votre numérisation.

Sinon, tapez sur « OK » en haut à droite pour être dirigé vers le menu de sauvegarde où vous indiquerez le nom du fichier et son dossier de sauvegarde.

9to5Google indique que ce petit changement de Google Drive apparait dans la version 2.23.457.1 de l’application pour Android. On retiendra donc surtout la fonction de capture automatique bien pratique pour ne pas perdre de temps à ajuster les scans et aller plus vite dans le traitement de la paperasse administrative.