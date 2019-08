La dernière version de l’application Google a été analysée par 9to5Google. Celle-ci montre qu’une nouvelle refonte de Discover est à l’ordre du jour.

L’application Google pourrait ne pas payer de mine pour certains d’entre vous. Pourtant, derrière ses airs un peu basiques se cache l’un des centres névralgiques des opérations de Google sur votre smartphone.

On comptera parmi eux la gestion du flux Discover, anciennement Google Feed, qui est affiché à gauche de votre écran d’accueil sur de nombreux smartphones. Celui-ci vous permet de découvrir de nombreuses actualités en temps réel, et de retrouver des informations importantes (vos réceptions de colis, vos trains à venir, la météo) en un clin d’oeil.

Discovery s’apprête à changer

Cette fonctionnalité semble être sur le point de grandement évoluer. 9to5Google a analysé le code de la dernière version de l’application, la 10.53, et celle-ci intègre quelques lignes de texte parlant d’un certain « Next-gen Discover ».

Aucune information n’est véritablement connu sur celui-ci, si ce n’est qu’une bêta semble être prévue pour lui. Cependant, Google a déjà annoncé que les futurs Pixel 4 auraient le droit à des avancées majeures pour Assistant : il ne serait pas étonnant que Discover connaisse un grand chamboulement de ce fait.

La vue Discover deviendrait-elle toujours plus intelligente et pratique, mettant en avant toujours plus de fonctionnalités de l’Assistant ? Ça a en tout cas souvent été le cas sur ces dernières années, et les mises à jour étaient toutes d’excellentes factures. Nous avons donc hâte de voir ce que prépare Google qui, bien que communiquant énormément sur l’aspect matériel, n’a pas dévoilé grand-chose des nouveautés logicielles attendues sur les Pixel 4.