Google Messages (ex Android Messages) est disponible depuis quelques temps sur PC grâce à un site web. Désormais, ce dernier permet également de profiter des appels vidéo en passant par Duo.

Les utilisateurs sous Android ont toujours cherché à trouver leur équivalent d’iMessages sur iOS. Ce dernier étant rendu possible par la fermeture de l’écosystème Apple, les solutions sous Android sont de fait multiples, mais pas forcément équivalentes.

Google y travaille tout de même, et son application Google Messages (ex Android Messages) a récupéré de nombreuses fonctionnalités en ce sens. Outre le RCS, sa plateforme web permettant de répondre à ses messages sur ordinateur facilement est un pas en ce sens.

Les appels vidéo Duo sont disponibles sur Messages pour le web

Cette dernière devient toujours plus puissante aujourd’hui. Comme sa version Android, la plateforme web est désormais intégrée avec le service d’appel vidéo de Google : Duo. Pas de panique, comme prévient le développeur : si le site web va récupérer le numéro de votre ami pour vérifier s’il possède bien un compte Duo, il ne stockera pas pour autant cette information.

Par la suite, vous pourrez voir apparaître dans la ligne de votre contact une nouvelle icône. Il s’agit de celle de Duo, qui vous permet au clic de lancer un appel vidéo.

Le système n’est cependant pas aussi intégré qu’on l’aimerait. En effet, cette icône ne fait qu’ouvrir une nouvelle page redirigeant vers duo.google.com, la version web du service d’appel vidéo, pour lancer l’appel. On aurait préféré que l’expérience reste contenu sur une seule et même page, mais le lien entre les deux reste efficace et laisse aussi comprendre que les deux services sont disponibles sur PC.

Pour précision, Duo sur le web utilise évidemment la webcam et le micro de votre ordinateur, et non de votre smartphone. Il faudra donc donner l’autorisation au site d’utiliser ces deux composants, à partir de votre navigateur.

Voilà qui donne toujours plus de flexibilité aux deux services, permettant une plus grande liberté aux utilisateurs. Les appels vidéo étant toujours plus populaires, il est bon de les retrouver accessibles aussi facilement que les messages sur ordinateur.