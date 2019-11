YouTube a décidé d'évoluer largement sur sa version web. Désormais, il met en avant les images de une des vidéos en accueil, et vous offre tout un tas de fonctionnalités pour vous permettre d'enchaîner les vidéos simplement.

La plateforme YouTube tente de devenir petit à petit plus performante et correspondre un peu plus aux usages de ses utilisateurs. C’est pourquoi, sur mobile, il est possible depuis quelques mois de raffiner les suggestions automatiques du site, ou encore de créer très simplement des playlists à dévorer.

Cependant, ces fonctionnalités n’ont pas forcément atteint la version web, qui est restée très classique. Certains utilisateurs avaient accès à ces fonctionnalités depuis quelques semaines, mais il s’agissait d’un test en deux temps qui n’était pas ouvert à tous.

Nouveau design de YouTube

C’est officiel aujourd’hui : le site web YouTube va avoir le droit à un lifting. Celui-ci se concentre un peu plus sur la page d’accueil, qui se transformera de cette façon :

Les images de une des vidéos prendront un peu plus d’espace désormais, et les icônes des chaînes seront affichées en dessous d’elle. De cinq, nous passons donc à quatre éléments affichés par ligne, et des catégories mieux séparées entre elles grâce à un agrandissement général des polices.

Plus intéressant encore, une fonctionnalité de playlist rapide. Aujourd’hui, il vous est possible au survol de rajouter une vidéo de l’accueil rapidement à votre liste « À regarder plus tard ». Désormais, une seconde option apparaît : « Ajouter à la liste de lecture ». Grâce à celle-ci, les vidéos se lancent directement au coin de l’écran, et il vous est possible de rajouter à la queue autant de vidéos que vous le souhaitez.

Attention cependant : cette file d’attente est bien temporaire, et ne sera donc pas sauvegardée à la fermeture du navigateur. La liste « À regarder plus tard » conserve donc son intérêt en étant l’option pour enregistrer vos futurs visionnages.

Enfin, la même option de personnalisation des recommandations vue sur mobile sera déployée sur la version web de YouTube. Si vous avez énormément de recommandations dont vous ne voulez pas, pas de panique.

En cliquant sur les trois petits points, il vous sera possible de stopper les recommandations d’une chaîne particulière. Voilà qui vous permettra de faire le tri plus profondément qu’un simple « Pas intéressé », et ne plus avoir des recommandations de chaînes que vous avez vite regretté de consulter. Elles restent bien sûr accessibles en les cherchant et ne sont pas intégralement masquées de votre YouTube, cela va sans dire.

Bientôt, il vous sera également possible d’indiquer les sujets vous intéressant le plus pour raffiner toujours plus vos recommandations.

Si la direction artistique en elle-même n’est pas tout à fait impactée, ces changements sont excellents pour rendre l’expérience web aussi complète que la version mobile. Ces derniers sont actuellement en cours de déploiement, et devraient apparaître sur votre compte au cours des prochaines semaines.