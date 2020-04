Google Duo : la qualité d’image bientôt améliorée, même en bas débit

Appeler ses proches en visio avec une connexion chancelante n'est pas toujours une mince affaire. Au travers d'une mise à jour, Google modifie son algorithme de compression pour améliorer drastiquement la qualité d'image en bas débit... et le résultat promis est impressionnant.

Alternative la plus efficace au FaceTime d’Apple, Google Duo s’apprête à accueillir une mise à jour cruciale en temps de confinement. Cette dernière, dont le déploiement devrait intervenir « dans les prochaines semaines », apportera avec elles les joies d’un tout nouvel algorithme de compression, AV1, capable d’améliorer de manière probante la qualité d’image des appels vidéo passés en bas débit.

La comparaison dévoilée par Google est sans appel, même sur une connexion ne dépassant pas les 30 kbps.

Des photos en duo… sur Google Duo

Autre nouveauté, plus ludique peut-être, l’apparition prochaine d’un nouveau mode photo pour Google Duo. En lieu et place de la capture d’écran habituelle (où votre correspondant est affiché en gros plan et vous en vignette), ce nouveau mode, baptisé « Duo Moments » permet de disposer le visage des deux correspondants côte à côte sur une seule photo au format paysage. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, un petit tour dans les réglages de l’application est par contre requis (Paramètres -> Paramètres d’appels -> Duo Moments). Une fois cette étape franchie, il ne reste plus qu’à cliquer sur le déclencheur photo (en bas à gauche) lors d’un appel vidéo.

Parallèlement, Google indique qu’il prévoit d’entendre de nouveau le nombre maximum d’interlocuteurs lors des appels vidéo. Récemment, Google avait déjà augmenté le nombre de participants à 12. Une limite qui devrait être revue à la hausse, là aussi « dans les prochaines semaines ». On apprend enfin que Google permettra bientôt aux utilisateurs de son service de sauvegarder automatiquement les messages vidéo. Jusqu’à présent, ces derniers sont automatiquement supprimés 24 heures après leur réception.

Ces quelques nouveautés interviennent alors que Google Duo, parallèlement à l’ensemble ou presque des services concurrents, a vu son nombre d’utilisateurs quotidien augmenter drastiquement suite aux mesures de confinement mises en oeuvre dans de nombreux pays.