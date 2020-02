Samsung Galaxy S20 : grâce à Google Duo, Samsung a enfin son FaceTime

Sur ses nouveaux smartphones, Samsung a décidé d'intégrer directement Google Duo au sein de son application Téléphone. Un bon moyen pour le constructeur coréen de proposer une alternative à FaceTime sur Android.

Dans l’écosystème Apple, les utilisateurs ont pris l’habitude depuis 2013 d’utiliser FaceTime pour passer des appels vidéo. Qu’il s’agisse des iPhone, des iPad ou des Mac, le système d’Apple est particulièrement plébiscité aussi bien pour sa simplicité d’utilisation que pour ses fonctions intégrées directement au téléphone.

C’est peu dire qu’il manquait une alternative de taille à FaceTime sur Android. Google Duo a bien tenté d’être cette alternative, mais le service d’appels vidéo de Google, lancé en 2016, n’a jamais vraiment été adopté par le grand public. La faute non seulement à des fonctions trop confidentielles, mais aussi au manque de coopération de la part des constructeurs.

Google Duo directement accessible depuis l’application Téléphone

C’est dans ce cadre que Google est intervenu ce mardi soir au cours de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung. Alors que le constructeur coréen présentait officiellement ses nouveaux Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Z Flip et Galaxy Buds Plus, il a également annoncé un partenariat avec Google autour de Google Duo. Concrètement, l’idée de ce partenariat est d’intégrer directement Google Duo au sein même de l’application Téléphone des nouveaux smartphones de Samsung.

Concrètement, au sein même de l’application Téléphone, Samsung a intégré un bouton permettant d’appeler directement un contact à l’aide de Google Duo. Cette fonctionnalité permet également de profiter des particularités des smartphones Samsung comme l’intégration de l’appareil photo ultra grand-angle pour passer des appels vidéos groupés.

Samsung profite également de la compatibilité 5G de ses nouveaux smartphones pour annoncer que sur Google Duo, les appels passés pourront se faire en Full HD avec une latence quasi absente.

L’intégration de Google Duo est prévue non seulement sur les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, mais aussi sur le Samsung Galaxy Z Flip. On notera que Samsung a également annoncé un partenariat pour faire profiter ses utilisateurs de contenus Netflix exclusifs.