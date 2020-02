Galaxy Buds Plus : Samsung officialise ses écouteurs true wireless, plus autonomes

Samsung a dévoilé ce mardi ses nouveaux écouteurs true wireless, les Samsung Galaxy Buds Plus. Ceux-ci reprennent les mêmes fonctionnalités que les modèles précédents, mais permettent de bénéficier d'une autonomie grandement améliorée.

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked, organisée ce mardi soir à San Francisco, Samsung a présenté ses nouveaux Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Mais les smartphones n’étaient pas les seuls produits mis en avant.

Pour aller plus loin

Notre prise en main des Samsung Galaxy S20 et S20+ : deux smartphones pour une belle promesse

Samsung a en effet profité de l’événement pour officialiser ses nouveaux écouteurs true wireless concurrents des AirPods d’Apple, les Samsung Galaxy Buds Plus. Comme leur nom l’indique, il s’agit là des successeurs des Galaxy Buds lancés il y a un an, en même temps que les Galaxy S10, S10 Plus et S10e.

Caractéristiques

On retrouve donc logiquement un design très proche de la version précédente avec des écouteurs intra-auriculaires sans aucun fil. De chaque côté, les Samsung Galaxy Buds Plus intègrent également une surface tactile permettant de les contrôler. Samsung précise par ailleurs que deux transducteurs sont intégrés dans chaque écouteur pour profiter aussi bien des sons graves que des aigus. La partie audio a d’ailleurs été réalisée en collaboration avec AKG, membre du groupe Harman Kardon racheté par Samsung en 2016.

Si les écouteurs ne bénéficient pas d’une réduction active du bruit, comme les Apple Airpods Pro ou les Sony WF-1000XM3, ils intègrent cependant trois microphones. De quoi leur permettre une bonne restitution de la voix durant les appels vocaux, et l’activation d’un mode « ambient sound ». Celui-ci va permettre à l’utilisateur d’entendre les sons extérieurs malgré l’isolation passive due aux embouts en silicone. Enfin, les écouteurs sont conçus pour fonctionner de manière privilégiée avec Spotify avec un raccourci permettant de lancer automatiquement sa playlist favorite.

Spotify Télécharger gratuitement

C’est surtout du côté de l’autonomie que Samsung a progressé avec ses Galaxy Buds Plus. La firme coréenne annonce en effet que les écouteurs profitent d’une autonomie de 11 heures qui peut être étendue à 11 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Une bonne amélioration par rapport aux 7,5 heures des modèles de l’an dernier.

Prix et disponibilité

Les Samsung Galaxy Buds Plus seront disponibles à partir du 14 février prochain. Ils seront proposés en trois coloris : noir, bleu et blanc. Les écouteurs seront commercialisés en France au prix de 169 euros.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy Buds Plus au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid