Le prix des Galaxy Buds Plus chute avec l’annonce des Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Plus sont en promotion sur Amazon aujourd'hui. On les retrouve à 115 euros au lieu des 170 initialement demandés.

Alors que les Galaxy Buds Live viennent tout juste d’être annoncés, les Buds Plus sont toujours d’actualité. On retrouve avec ces écouteurs une belle amélioration des Galaxy Buds, notamment dans la qualité sonore et dans l’autonomie. Ils sont d’ailleurs en promotion sur Amazon.

En bref

Des écouteurs tout confort

Une très bonne qualité audio

Une autonomie de 11 heures

Lancés à 170 euros initialement, les Samsung Galaxy Buds Plus sont désormais disponibles à 115 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Les Samsung Galaxy Buds sont les intra-auriculaires de la marque coréenne. Ils conservent le même design que ses prédécesseurs et profitent donc du même confort, très appréciable. Intras obligent, on pourra les adapter en choisissant différents embouts et ailettes fournies dans la boite. Ces Buds Plus n’ayant pas de réduction de bruit active, il sera important de bien les choisir pour être convenablement isolé.

Le choix des embouts est d’autant plus important qu’ils conditionnent le rendu sonore d’après notre test. Lorsque les embouts sont bien choisis, on profite pleinement de l’excellente qualité sonore des Galaxy Buds Plus. On retrouve en effet des médiums et des aigus naturellement présents, mais aussi des basses profondes qui ne se font pas oublier.

L’autre grande amélioration de ces Galaxy Buds Plus concerne l’autonomie. Ils profitent de 11 heures consécutives selon Samsung et il est même possible de doubler le score avec leur boitier. D’ailleurs, ce boitier peut se recharger via son port USB-C ou même sans fil.

Enfin, les Buds Plus peuvent être configurés avec l’application dédiée Galaxy Wearable (disponible sur iOS et Android). On bénéficie alors de quelques fonctionnalités supplémentaires comme le mode « Transparence ». Celui-ci permettra d’annuler l’isolation passive des intras et d’écouter pleinement son environnement sans enlever les écouteurs.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test des Samsung Galaxy Buds Plus.

