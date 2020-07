Presque 50 € de réduction pour les écouteurs Samsung Galaxy Buds Plus

Les Samsung Galaxy Buds Plus ont été annoncés en même temps que les Galaxy S20 et, comme eux, ils profitent d'une belle promotion pendant les soldes d'été 2020. On les retrouve sur Boulanger et Amazon à 125 au lieu de 170.

Les récents Galaxy Buds Plus sont les écouteurs les plus récents de Samsung et reprennent le chemin emprunté par les Galaxy Buds premiers du nom. On retrouve donc le même design, on améliore ensuite la fiche technique et cette fois-ci… on réduit leur prix grâce une promotion !

En bref

Une très bonne qualité audio

Une excellente autonomie

Des écouteurs confortables

Les Samsung Galaxy Buds Plus sont désormais disponibles à 125 euros sur Boulanger au lieu de 170 euros habituellement, soit une économie de 45 euros à ne pas rater.

Ils sont aussi disponibles sur Amazon.

En savoir plus👇

Les Samsung Galaxy Buds Plus sont les intra-auriculaires de la marque coréenne. Ils reprennent le même design que leurs prédécesseurs et s’améliorent du côté de la qualité audio et de l’autonomie. En conservant le même design, il conserve le même confort, déjà très bon dans la version précédente. On pourra d’ailleurs adapter la forme des écouteurs avec les différents embouts et ailettes fournis dans la boite pour avoir la meilleure tenue possible dans l’oreille.

Au niveau du son, les Galaxy Buds Plus améliorent leur qualité. Le rendu était déjà bon sur la version précédente, notamment avec un son bien équilibré. On retrouve en effet des médiums et des aigus naturellement présents, mais aussi des basses profondes qui ne se font pas oublier.

Via l’application dédiée Galaxy Wearable (disponible sur iOS et Android), on peut bénéficier de quelques fonctionnalités supplémentaires comme le mode « transparence » par exemple qui, à l’image de celui des Airpods Pro, permet d’écouter son environnement malgré l’isolation des écouteurs.

Enfin, l’autonomie est tout simplement l’une des meilleures du marché et bien au-delà de la version précédente. Les Galaxy Buds Plus profitent de 11 heures d’écoute consécutives selon Samsung. On peut même doubler le score avec leur boitier de rangement. C’est tout simplement remarquable.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant les Samsung Galaxy Buds Plus.

