Samsung Galaxy Buds+ vs Jabra Elite 75t : quels écouteurs sans fil choisir ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des écouteurs true wireless entre 150 et 200 euros, deux références sortent du lot : les Samsung Galaxy Buds+ et les Jabra Elite 75t, mais lesquels sont les meilleurs ? Lesquels choisir ? Confort, qualité audio, application, autonomie... on fait le point sur tous les éléments importants pour des écouteurs.

Le début d’année 2020 a vu arriver deux nouvelles paires d’écouteurs true wireless au nom particulièrement fort : les Jabra Elite 75t d’abord, puis les Samsung Galaxy Buds+, deux produits qui viennent remplacer l’un et l’autre des modèles ayant reçu un certain succès critique à leur sortie.

Les deux produits ayant le même positionnement tarifaire, il est bon de les comparer afin de savoir lequel choisir.

Fiches techniques

Design et confort : étanchéité contre praticité

Les Galaxy Buds+ reprennent le design de la génération précédente sans grand changement. On garde un côté « Mentos dans l’oreille » avec un format intra auriculaire. Comme toujours avec ce type d’écouteurs, il est donc important d’essayer les différentes tailles d’embouts fournis afin de trouver celui qui offre le plus de confort et d’isolation passive en fonction de sa morphologie. À ce petit jeu, Samsung offre une bonne diversité avec non seulement des embouts, mais aussi des ailettes, avec ou sans aileron, afin de laisser une nouvelle fois le choix entre le confort et le maintien dans l’oreille.

Résultat, mis à part une légère petite gêne sur une écoute prolongée, ce qui est un problème récurrent sur les intra auriculaires, on est ici en présence d’écouteurs confortables qui tiennent bien en place. Ils pèsent en outre 6,3 grammes chacun, ce qui reste encore supportable dans l’oreille, même si c’est un peu plus lourd que la moyenne.

Du côté des Jabra Elite 75t, on est également sur un format similaire, avec une taille et un poids réduits afin de favoriser le confort. Plus légers (5,5 grammes), plus petits, plus discrets, ils restent néanmoins bien accrochés dans l’oreille. Ils offrent par ailleurs une résistance aux éclaboussures (IPx5) alors que les Buds+ se contentent d’une simple résistance à la sueur (IPx2).

L’autre grande différence entre les Samsung Galaxy Buds+ et les Jabra Elite 75t, c’est le système de commandes. Les écouteurs coréens sont dotés d’une surface tactile tandis que les Danois proposent un bouton physique, plus limité dans ses possibilités puisqu’il exclut les gestes par glissements.

Sur le design, on donnera néanmoins le point aux Elite 75t, qui sont certes moins complets au niveau des commandes, mais sont plus petits et résistants à l’eau.

Qualité audio : stabilité contre performances

Les Galaxy Buds+ comme les Jabra Elite 75t ne disposent pas de réduction de bruit active et se contentent des codecs SBC et AAC, mais ce n’est pas là un problème sur ce type d’écouteurs. Ils proposent néanmoins tous les deux du Bluetooth 5.0.

Malgré cette fiche technique très proche sur le papier, les Galaxy Buds+ partent avec une longueur d’avance grâce à leurs deux transducteurs par écouteur permettant de séparer les graves des autres fréquences pour un meilleur rendu. Résultat : les aiguës et les médiums sont bien travaillés, avec une bonne mise en avant, tandis que les basses sont profondes et chaleureuses. Même à fort volume, le détail des différentes fréquences est bien présent sans jamais saturer.

Les Jabra Elite 75t quant à eux sont bien moins précis. Les médiums sont bons, mais les aiguës sont étouffés et les basses excessivement sourdes. Il est indispensable de passer par l’égaliseur pour réussir à profiter d’un rendu agréable, même s’il n’est pas parfait à 100 % même comme cela.

Sur le point du rendu sonore, ce sont donc les Galaxy Buds+ qui l’emportent haut la main. En revanche, la stabilité laisse à désirer puisque Geoffroy a rencontré quelques coupures de l’écouteur gauche au cours de son test, là où les Jabra Elite 75t sont parfaitement stables. Les deux modèles souffrent en revanche d’un problème commun : la latence globale. Peu présente lorsqu’on écoute de la musique ou des films grâce à la mémoire tampon, cette latence est flagrante sur les jeux vidéo, décalant de près d’une seconde parfois le son et l’image, aussi bien sur les Buds+ que sur les Elite 75t.

Dans l’idée, les Galaxy Buds+ sont donc à choisir pour la qualité du son, mais ceux qui préfèrent une stabilité à toute épreuve devront plutôt se tourner vers la solution de Jabra.

Fonctionnalité : la concentration avant tout

Les Galaxy Buds+ fonctionnent avec l’application Galaxy Wearable. Cette dernière, en plus d’afficher les informations de batterie des écouteurs et du boitier, permet de personnaliser en profondeur les écouteurs. On peut ainsi gérer l’égaliseur de façon simplifiée, les applications dont les notifications peuvent être lues ou les réactions aux commandes tactiles. Ce sont là des éléments devenus quasi obligatoires sur cette famille de produits et on les retrouve également chez Jabra.

Autre fonctionnalité désormais courante : la mise en pause automatique liée au détecteur de mouvement. Lorsqu’on enlève les deux Buds+, la musique se met en pause, alors que c’est le cas dès le premier écouteur Jabra retiré. C’est là une question de goût et nous vous laisserons juger de la pertinence de cette option dans un cas comme dans l’autre.

Les Galaxy Buds+ se démarquent par leur faculté à s’appairer facilement, à l’instar de ce que propose Apple sur ses AirPods. C’est une très bonne chose puisque contrairement aux Jabra, ils ne sont pas multipoints et doivent donc être appairés de nouveau à chaque changement d’appareil.

Enfin, Jabra propose dans son application une bibliothèque de bruits blancs et autres sons d’ambiance pour la concentration. Son application est donc plus complète.

Autonomie : en deux ou trois fois…

En ce qui concerne l’autonomie, Samsung a réussi à proposer avec les Galaxy Buds+ une batterie capable de tenir 11 heures en continu, et une recharge supplémentaire avec la boite afin de monter jusqu’à 22 heures d’autonomie. De son côté, Jabra est limité à environ 7 heures en continu et jusqu’à 25 heures environ avec le boitier.

À vous de voir si vous misez plutôt sur les écoutes prolongées ou les longues périodes loin d’une prise de courant. D’ailleurs, les Buds+ se rechargent sans fil, ce qui n’est pas le cas des Elite 75t. Ce point va donc clairement aux écouteurs de Samsung.

Quels écouteurs choisir entre les Samsung Galaxy Buds+ et les Jabra Elite 75t ?

Les Samsung Galaxy Buds+ et les Jabra Elite 75t ont chacun leurs défauts et leurs qualités. La marque danoise l’emporte notamment sur le confort ou encore sur la qualité de son application, mais le Coréen arrive à marquer les points les plus importants dans ce duel : la qualité audio et l’autonomie.

Si vous ne deviez en choisir qu’un sans réfléchir, ce sont donc les Samsung Galaxy Buds+ que nous vous conseillerions. Maintenant, le choix est bien sûr le vôtre et nous vous conseillons d’opter pour celui qui remplira principalement vos critères.

Pour plus d’informations :

Où les acheter et à quel prix ?

Les Samsung Galaxy Buds+ sont disponibles au prix de 169 euros.

Les Jabra Elite 75t sont disponibles entre 169 et 179 euros.