Super prix pour ce pack Samsung Galaxy Watch 4 Classic + Galaxy Buds Plus

Les packs regroupant montres connectées + écouteurs sans fil constituent souvent une bonne affaire pour celles et ceux qui souhaitent s'équiper entièrement à moindre coût. Pendant les soldes, ce pack Samsung Galaxy Watch 4 Classic + Galaxy Buds Plus tombe à 279,99 euros au lieu de 399,99 euros chez Darty.

La récente Galaxy Watch 4 Classic est la dernière montre connectée en date de chez Samsung. Elle reprend en grande partie le design de l’ancien modèle, mais avec une tout autre interface. Pour cette quatrième version, la firme coréenne a intégré WearOS avec l’interface One UI Watch pour une meilleure expérience utilisateur. Et pour les soldes, elle se trouve dans un pack accompagné des Galaxy Buds Plus à un prix très intéressant.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Une montre connectée au design réussi avec un bel écran OLED

La fluidité de WearOS et la puce Exynos W920

Des fonctionnalités santé et sport plus poussées

Des écouteurs sans fil à isolation passive

La Galaxy Watch 4 vaut à elle seule 399 euros… soit le prix de ce pack. De leur côté, les Galaxy Buds+ sont vendus une centaine d’euros. Autant dire qu’en proposant les deux produits à 349,99 euros, Darty met le paquet pour les soldes. Le site marchand va encore plus loin en déduisant 20 euros de la facture grâce au code DARTY20, et avec l’ODR de Samsung le pack vous revient finalement 279,99 euros — une sacrée affaire !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre connectée réussie au look sportif

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic reprend les grandes lignes de la Watch 3. On retrouve ainsi les traits sportifs de la wearable de Samsung, avec des finitions exemplaires. Elle propose des matériaux nobles avec un revêtement mat du boîtier en acier inoxydable, du plus bel effet. Cette version intègre une lunette rotative, qui assure toujours une bonne fluidité pour la navigation dans les menus et permet de ne pas toucher l’écran de la montre. Concernant l’écran, il existe deux formats pour ce modèle, la version 42 mm et la version 46 mm dont il est question ici. On retrouve un écran de 1,4 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels, en OLED pour des noirs plus profonds et consommer peu d’énergie. La luminosité peut être réglée automatiquement ou manuellement, et s’adapte bien à l’environnement. De plus, la montre dispose du mode Always-on.

Avec un suivi complet et une expérience fluide avec WearOS

La nouvelle interface de WearOS couplé au Processeur Exynos W920, fait des miracles. Le tout fonctionne de manière parfaitement fluide notamment grâce à la surcouche maison du constructeur coréen : One UI Watch. En plus des nombreuses activités sportives prises en charge, la Galaxy Watch 4 Classic s’équipe de capteurs capables de relever la tension artérielle et de faire des ECG. Elle sera même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Plus performante qu’auparavant, la montre propose également une meilleure autonomie. Selon le constructeur, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

Galaxy Buds Plus : des écouteurs plus convaincants

Les Galaxy Buds Plus ne sont qu’une version améliorée des modèles qui lui ont succédé.La marque coréenne n’apporte toujours pas de réduction de bruit active sur la version Plus, mais intègre un nouveau mode bruit ambiant pour pouvoir passer des appels téléphoniques sans être dérangé par les voitures qui passent dans la rue. C’est surtout du côté de l’autonomie qu’il y a une amélioration : les écouteurs profitent d’une autonomie de 11 heures qui peut être étendue à 11 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge donc jusqu’à 22 heures. Une bonne amélioration par rapport aux 7,5 heures des modèles de l’an dernier. Ils ont d’ailleurs l’avantage de se recharger sans fil compatible Qi. Côté son, c’est AKG qui est à la manœuvre, et le résultat est très plaisant.

N’hésitez pas à lire notre test complet sur la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung pour en savoir plus.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.