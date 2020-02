Netflix annonce l’arrivée de contenus exclusifs sur les smartphones Samsung

À l’occasion de sa conférence de présentation des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra et Galaxy Z Flip, Samsung a annoncé un nouveau partenariat avec Netflix. Ce partenariat est censé garantir que les possesseurs de smartphones Samsung auront la meilleure qualité possible sur Netflix, mais également des contenus exclusifs.

L’idée derrière ce partenariat du côté de Netflix est de « proposer la meilleure expérience possible » pour consulter les films et séries Netflix en mobilité. Selon Netflix, il s’agira ainsi de la meilleure qualité possible. Mais pour les utilisateurs, outre cette qualité d’image, cela signifiera également l’accès à des contenus exclusifs.

Et si j'ai bien compris, les utilisateurs Samsung auraient même droit à quelques contenus spéciaux sur Netflix ! pic.twitter.com/YKKz5Dx5gU — Frandroid (@twandroid) February 11, 2020

Ces contenus Netflix inédits ne seront paradoxalement pas accessibles directement depuis l’application Netflix, mais au travers de services Samsung comme Samsung Content et Samsung Daily.

Netflix Télécharger gratuitement

Parmi les différents contenus que l’on peut attendre, on Samsung a cité des vidéos liées à Narcos, La Casa de Papel, Stranger Things et Birdbox. On ignore cependant quand on peut s’attendre à une disponibilité de ces contenus pour les possesseurs de smartphones Samsung.