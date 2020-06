Gmail : Google rend son bouton « Nouveau message » plus facile à repérer

Il se limitait jusqu'à présent à un simple « + » flottant en bas à droite de l'écran, le voilà qui affiche désormais clairement sa fonction. Le bouton permettant de composer des nouveaux messages sur Gmail évolue légèrement... mais en bien !

Un peu trop discret et pas toujours très explicite, le bouton permettant de composer de nouveaux messages depuis l’application Gmail, n’était pas du goût de tous. Sans changer la formule complètement, Google le fait évoluer cette touche très importante (la plus importante de l’application ?) pour la rendre plus facile à repérer au premier coup d’œil. Adieu le petit « + » qui existait jusqu’à présent, place donc à un gros bouton « Nouveau message » qui flotte néanmoins toujours dans le coin inférieur droit de l’écran, au-dessus de la liste de vos mails… avec une petite astuce supplémentaire pour lui donner plus de visibilité.

Un bouton polymorphe pour plus de praticité

L’astuce est toute bête, mais pourrait effectivement s’avérer pertinente : lorsque vous naviguez vers le bas ou sur d’autres rubriques que la boîte de réception principale, le bouton « Nouveau message » se réduit en une petite touche ronde arborant simplement un crayon rouge. L’alternance entre ces deux formes le rend effectivement plus difficile à perdre de vue.

Gmail Télécharger gratuitement

Pas nécessairement toujours pratiques, les touches flottantes pour la composition de nouveaux messages font pourtant partie des recommandations de Google pour son Material Design. Elles ont ainsi été adoptées par plusieurs autres applications, rappelle The Verge, comme Twitter, WhatsApp, OneNote ou encore ToDoist. Ces touches ont toutefois pour avantage d’apparaître avec des couleurs contrastées sur ces plateformes… ce qui n’est malheureusement pas le cas sur Gmail.

Autre petite déconvenue, l’ajout de ce plus gros bouton de composition n’est pour l’instant disponible que sur la version Android de l’application Gmail. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les utilisateurs iOS doivent encore se contenter du petit « + ». On regrette enfin que l’écriture d’un nouveau message se fasse à l’aide d’une grosse touche placée en haut à droite de l’écran sur la version Web de Gmail. De quoi créer un décalage inutile avec l’application en termes d’interface.