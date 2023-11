Vérifiez en un coup d’œil si votre VPN est sécurisé ou non grâce à cette nouveauté du Play Store

Le Play Store a ajouté un badge permettant d'afficher si un VPN a été audité par un expert indépendant. Une bien belle nouveauté sur le front de la sécurité des données.

Lorsqu’on discute un peu VPN, une question revient souvent : « et il est sécurisé ce VPN ? » La question a beau être simple, la réponse est souvent complexe à formuler. Si de nombreux acteurs se targuent d’un certain nombre d’audits indépendants et mettent en avant dans leur communication la tranquillité des utilisateurs et leur vie privée, il est parfois difficile d’avoir une idée concrète de la portée de ces promesses.



Pour aller plus loin

Quel est le meilleur VPN en 2023 ?

Les VPN devront se soumettre au Masa : explications

Cela devrait changer grâce à une petite nouveauté discrète sur le Play Store (le magasin d’app officiel d’Android), mais bien utile. Google a ajouté la possibilité d’ajouter un badge à la fiche d’applications qui indique si le service a été audité par des experts indépendants, nous apprend Bleeping computer

Pour l’obtenir, il ne suffira pas de fournir un document attestant de sa bonne foi à Google, mais les entreprises de VPN devront se soumettre à un standard, appelé Masa pour Mobile app security assessment. Introduit l’an passé par l’App defense alliance, il mesure toute une galerie de paramètres :

le stockage des données ;

les pratiques en matière de confidentialité des données ;

la cryptographie ;

l’authentification et la gestion des sessions ;

la communication réseau ;

l’interaction avec la plateforme ;

la qualité du code.

La présence du badge signifie qu’un expert indépendant a vérifié que le VPN répond à toutes ces exigences. Une liste précise des partenaires pouvant effectuer cette vérification a été publiée par Google.

À terme, Google devrait permettre à d’autres types d’application de rajouter ce badge, mais la firme de Mountain View a décidé de commencer par les VPN, considérés comme critiques sur le plan de la sécurité.

Le badge en question semble d’ores et déjà visible sur un VPN en France. Il s’agit de NordVPN.

D’après Bleeping computers, Express VPN et Google One le possèderait aussi, mais nous n’avons pas pu le constater sur nos appareils.