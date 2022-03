Hitman Sniper – The Shadows : la franchise revient viser juste sur mobile

La célèbre franchise de jeu de tir revient sur iOS et Android dans un nouveau jeu mobile. Avec Hitman Sniper : The Shadows, aiguisez vos talents d’assassin dans de multiples missions et une atmosphère reprenant celle de la franchise de Square Enix. Mais cette fois, vous devrez œuvrer en équipe.

Après Hitman GO et Hitman Sniper, Square Enix lance une troisième aventure mobile dans l’univers de son célèbre assassin. Hitman Sniper : The Shadows est désormais disponible sur iOS et Android. Mais cette fois, point d’Agent 47 en vue. Il va vous falloir œuvre en équipe.

Hitman Sniper : The Shadows est un jeu de rôle reprenant l’atmosphère de la saga Hitman, mais avec cette fois, des tireurs d’élite dans une aventure inédite. The Shadows est une escouade qui parcourt le monde pour remplir des contrats et éliminer des cibles, en usant des mêmes atouts : stratégie, infiltration, discrétion, élimination.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Des tueurs pour chaque style de mission

Vous incarnez alors un agent de l’International Contract Agency (ICA), un groupe d’assassins qui a pris le relais de l’Agent 47 disparu. Ils doivent faire face à un réseau criminel. « Une expérience mobile fidèle à l’esprit de Hitman Sniper », le précédent jeu mobile, promet Square Enix. C’est néanmoins un jeu différent dans son approche, annonce le studio montréalais derrière Hitman Sniper : The Shadows.

Vous pourrez ici choisir parmi six tueurs à gages, chacun ayant sa propre histoire, son style de jeu, ses compétences uniques et sa personnalité. Une façon d’aborder les contrats différemment. A vous de développer les capacités de votre personnage au fil de l’aventure pour en faire l’assassin ultime.

Les différents environnements de mission proposés reprennent l’univers de la franchise Hitman. Ils s’annoncent riches et variés, avec de nombreux postes d’observation et un cycle jour/nuit pour choisir le bon moment pour attaquer. Chaque lieu recèle de défis et de stratégies différentes à adopter pour en tirer profit.

Hitman Sniper : The Shadows // Source : Square Enix Hitman Sniper : The Shadows // Source : Square Enix

Plusieurs modes de jeu sont proposés. Certains nécessiteront de la manipulation des ennemis, d’être malin avec son environnement pour réaliser le tir parfait. Le mode Campagne s’apparente à un mode histoire avec le background de votre cible à disposition pour mieux savoir comment l’éliminer. Le mode Joueur contre Joueur met en avant votre précision et votre créativité afin de déterminer le meilleur assassin en se comparant aux autres joueurs.

Hitman Sniper : The Shadows est disponible sur iOS et Android.

Hitman Sniper: The Shadows Télécharger Hitman Sniper: The Shadows gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.