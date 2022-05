On a testé Apex Legends Mobile : l’adaptation qui vise juste

À compter du 17 mai, Apex Legends débarque sur mobile. Le célèbre jeu d'Electronic Arts s'offre une version iOS et Android qui reprend les codes du titre dans une nouvelle mouture et devrait plaire autant aux novices qu'aux habitués.

C’est décidément la mode de passer du grand au petit écran pour le jeu vidéo. Après Call of Duty Mobile ou encore League of Legends Wild Rift, et en attendant Diablo Immortal et Warcraft Arclight Rumble, un nouveau jeu vidéo de renom s’offre une déclinaison mobile dédiée.

À compter du 17 mai, vous allez pouvoir vous attaquer à Apex Legends Mobile. Comme son nom l’indique, ce jeu mobile s’inscrit dans la lignée du jeu de tir d’Electronic Arts. Il en reprend même les codes, les maps et les légendes, et l’aspect Battle royale.

Un Apex Legends qui ressemble à un Apex Legends

Toute ressemblance ne serait donc pas fortuite. Mais, comme le promet Respawn Entertainment, déjà derrière les versions PC et consoles, c’est une toute nouvelle expérience autonome qui s’offre à nous, construite de zéro. Le jeu a été conçu tout spécialement pour tourner sur les appareils iOS et Android et répondre à des commandes tactiles, néanmoins le gameplay est le même que le Apex Legends originel. Glissade, tir, loot, tactique et technique sont toujours les maîtres-mots pour survivre dans des environnements que les aficionados reconnaîtront aisément.

Apex Legends Mobile

Premier constat, Apex Legends Mobile est visuellement très agréable. On retrouve l’ambiance du jeu et ses automatismes, bien que nous ayons testé le titre sur smartphone. Si vous avez l’habitude de Call of Duty Mobile et autres jeux du même genre, vous ne serez pas dépaysé et même agréablement surpris par la prise en main, même pour un nouveau venu dans l’univers.

Si vous êtes novice sur mobile comme dans l’univers Apex Legends, le didacticiel est un excellent moyen de se mettre dans le bain et de comprendre les rudiments du jeu qui s’avère assez nerveux. Il faut d’ailleurs noter l’effort fait par Respawn pour rendre son titre abordable par tous les types de joueurs. Les différents tutoriels proposés permettent d’acquérir rapidement les bases du jeu (courir, tirer, esquiver, se déplacer, utiliser ses pouvoirs…). Le mode Entraînement libre est aussi un excellent moyen de prendre en main les armes et équipements.

L’interface a été adaptée au support mobile afin de laisser la plus large partie de l’écran au jeu. Tous les contrôles sont faciles d’accès sous les doigts, positionnés de manière plutôt intuitive. On s’y retrouve facilement. On regrettera peut-être juste que l’action pour courir se trouve souvent sous le Hud des informations à gauche et ne soit pas des plus pratiques. Et vous n’avez pas la possibilité de jumeler une manette en Bluetooth pour jouer. Cela devrait être rendu possible par la suite, a promis Respawn qui peaufine les derniers tests.

Cependant, il est possible de configurer l’affichage depuis les paramètres de manière classique ou plus avancée, voire personnalisée afin d’ajuster à la taille de chacun (mode de commande au choix, réglage des touches, de la sensibilité…). Certains réglages comme le tir automatique ou le loot automatique en mode Battle royale peuvent aussi être activés. N’hésitez pas une seconde !

Un jeu autonome, riche et prometteur

Apex Legends Mobile se veut un jeu tout autant compétitif que son aîné. Vous devrez choisir votre héros parmi ceux que vous allez débloquer au fur et à mesure de vos avancées, avec ses atouts (êtes-vous plutôt tir à distance ou rapidité de mouvement –idéal sur mobile). Neuf des 21 Légendes du jeu PC et consoles sont disponibles avec leurs aptitudes (Octane, Gibraltar, Wraith, Mirage, etc.) ainsi que Fade, un personnage spécialement créé pour le jeu mobile. Il s’agit d’un mercenaire qui mise sur sa mobilité de manière agressive. Un atout non négligeable dans un jeu qui se joue du bout des doigts. Vous avez également accès à une vingtaine d’armes dont le Spitfire ou le fusil à charge qui peuvent customiser.

Composez une équipe de trois joueurs et lancez-vous dans le Battle royale. Vous pouvez choisir la vue à la première ou à la troisième personne selon ce que vous préférez sur votre écran. Les environnements sont aussi des maps du jeu originel. Les habitués reprendront donc très vite leurs marques et partent avec un avantage en sachant comment les gérer. Du côté des modes de jeu, on retrouve classiquement le Battle royale et le match à mort par équipe. Vous pouvez aussi profiter des défis hebdomadaires afin de glaner des récompenses, des événements pour obtenir des objets. Un Passe de combat sera aussi proposé. Le jeu est en partie gratuit et le passe propose donc une partie payante pour progresser plus vite en acquérant des skins, packs, objets et monnaie virtuelle.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs existants d’Apex Legends qui pensaient pouvoir continuer leur partie en déplacement : le jeu n’est pas cross-play ni multiplateforme. Vous devrez donc choisir entre jouer sur PC et console ou bien sur smartphone ou tablette.

Sachez enfin que Respawn a souhaité que le jeu soit optimisé pour le plus d’appareils possible. Il s’avère très fluide et visuellement plutôt une agréable surprise. Mais pour en profiter pleinement, il vous faudra au moins 2 Go de RAM, ce qui ne devrait pas être trop compliqué à avoir sur la majorité des appareils mobiles.

Notre avis :

L’adaptation est excellente, aussi bien sur le fond que la forme. Deux cartes nous étaient proposées (Bord du monde et Canyon des Rois, qui ne sera pas tout de suite disponible), des environnements différents pour avoir un premier aperçu de ce que le jeu offrira sur mobile et qui reprend les codes du jeu PC/Consoles.

Nous avons joué avec Octane et il faut bien avouer que le personnage est parfait pour le jeu mobile avec sa rapidité et ses skills. Il court partout et se régénère rapidement, avec la capacité à sauter partout facilement qui le rend difficile à appréhender pour ses adversaires. Ses facultés font donc mouche sur mobile.

Première surprise du jeu de tir : les sensations sur PC sont les mêmes sur smartphone, le gameplay est intuitif et, si vous êtes connaisseur, vous prendrez rapidement la main sur le jeu, car les mécaniques principales sont bien là. En cela, l’importation est impeccable, fluide à souhait. Il est même encore plus facile de débloquer des personnages qu’avant, histoire de progresser plus vite aussi. Le dynamisme du jeu est conservé et la personnalisation aide grandement la jouabilité.

Néanmoins, on a connu plus de difficulté sur la visée de loin, moins pratique en tactile. Les snipers manquent de précision, surtout face à des personnages nerveux et rapides. Certaines Légendes qui étaient au top sur PC sont moins adaptées au jeu mobile, il faudra en tenir compte dans vos choix.

Mais ce Apex Legends Mobile est une adaptation plutôt bien réussie, avec son identité propre tout en restant fidèle à son univers. Et sa force, pour les fans et ceux qui le deviendront, c’est de proposer une version à dégainer n’importe où, son smartphone en main.

Source : FRANDROID – Respawn Entertainment

