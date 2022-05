Warcraft Arclight Rumble : la célèbre franchise vient batailler sur mobile

Attendu de longue date, Warcraft Arclight Rumble est désormais officiel. Blizzard en a fait l'annonce, mardi. Ce jeu disponible prochainement sur iOS et Android reprendra les codes de l'univers de la franchise, adaptés aux smartphones et tablettes. Avec le retour des personnages emblématiques et encore un peu de mystère...

Le jeu mobile, nouvel eldorado des grosses licences PC et console. Mais dans des déclinaisons qui lui sont propres. Après League of Legends qui a donné naissance à Wild Rift, Call of Duty devenu Call of Duty Mobile avec le succès qu’on lui connaît et ses centaines de millions de joueurs, Diablo Immortal notamment, et en attendant l’atterrissage d’Apex Legends sur smartphone et tablette, c’est au tour de World of Warcraft d’aller mettre un pied en terre gaming ennemie avec un nouveau jeu.

Déjà teasé en début d’année, Blizzard Entertainment a officiellement annoncé, mardi, Warcraft Arclight Rumble, le tout premier jeu mobile tiré de l’univers Warcraft (différent du jeu de cartes Hearthstone qui en est inspiré). Une déclinaison qui reprend les codes de jeu de la franchise pour mieux les adapter à des formats d’écran plus restreints et des contrôles plus intuitifs.

Les personnages emblématiques de WoW au rendez-vous

Warcraft Arclight Rumble se veut donc un jeu de stratégie dans lequel vous allez lever une armée en recrutant des personnages emblématiques de la franchise (une soixantaine de héros, adversaires, monstres, etc. à disposition). Ils vont alors se muer en figurines de jeu de plateau œuvrant autour de chefs et, comme dans le jeu PC, vous devrez mettre en place une tactique pour éliminer vos adversaires. Vous pouvez les collectionner, leur attribuer des sorts, les faire progresser pour renforcer votre armée. Associer certains personnages offrira différentes synergies. Le tout se déroule dans le monde d’Azeroth, bien connu des joueurs de Warcraft.

Composez votre armée // Source : Blizzard Les personnages emblématiques de Warcraft se muent en figurines // Source : Blizzard Une des aires de jeu de Warcraft Arclight Rumble

Le jeu mobile propose plus de 70 missions dans lesquelles faire parler son sens tactique et il encourage à l’exploration des mécaniques de gameplay, explique Blizzard. Des défis hebdomadaires et mensuels seront également au programme, avec des donjons, des raids épiques et bien plus encore. Les missions de conquête permettent de gagner des récompenses bonus. Vous pouvez aussi rejouer des niveaux avec des chefs issus de cinq familles (Alliance, Bêtes, Morts-vivants, Horde, Rochenoire). Warcraft Arclight Rumble se joue en solo, en mode compétitif ou coopératif. Vous aurez aussi toute liberté de rejoindre d’autres guildes.

Le mobile, nouveau terrain de bataille des licences emblématiques

Pourquoi les grosses licences se téléportent-elles ainsi ? Pour aller séduire de nouveaux joueurs quand on sait le potentiel de milliards de joueurs que les supports mobiles représentent. Pour aussi garder ceux qui leur sont déjà acquis et qui pourraient être tentés d’aller faire un tour du côté de Fortnite, Among Us ou PUBG Mobile pour passer le temps loin d’un écran TV ou d’un PC.

Entre les services de cloud gaming comme Xbox Cloud Gaming et ses blockbusters, Google Stadia au catalogue qui se renforce, et même Apple Arcade avec ses jeux plus familiaux, les sollicitations vidéoludiques sur smartphone se multiplient, la 5G aidant à démocratiser et faciliter le tout. Au détriment parfois du jeu PC ou console. Alors tout est bon pour garder ses joueurs fidèles à des univers connus et surtout terriblement chronophages pour éviter qu’ils filent ailleurs. De quoi entendre encore des noms bien connus atterrir sur support mobile. Et ce n’est pas Nintendo, nouvel adepte des déclinaisons mobiles de Mario et consorts, ou encore Sony PlayStation, qui a mis sur pied une division dédiée, qui diront le contraire…

Prix et disponibilité de Warcraft Arclight Rumble

Warcraft Arclight Rumble est donc officiel, mais il n’est pas encore disponible et certains éléments, notamment de gameplay, devront être précisés. Il arrivera sur iOS et Android courant 2022. Aucun prix n’a été indiqué pour le moment.

