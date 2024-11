Un excellent jeu indépendant fait son arrivée sur nos smartphones

Une nouvelle expérience de puzzle relaxante fait son entrée sur Android. A Little to the Left, le jeu qui transforme le rangement en une activité thérapeutique, est désormais disponible sur le Google Play Store, offrant aux joueurs une approche unique et apaisante du genre puzzle.

Source : MaxInfernoGames

Développé par Max Inferno, ce jeu mobile qui a déjà conquis les joueurs sur iOS et Nintendo Switch propose une expérience particulièrement originale. Le concept de A Little to the Left est simple mais captivant : ranger et organiser des objets du quotidien. Des assiettes aux livres, en passant par les boîtes et les étagères, chaque niveau présente un nouveau défi de rangement à résoudre.

L’une des particularités du jeu réside dans sa flexibilité : chaque puzzle peut être résolu de différentes manières, laissant libre cours à l’intuition du joueur. Un chat espiègle, directement inspiré des expériences réelles des développeurs, vient pimenter l’expérience en semant occasionnellement le désordre dans vos arrangements soignés. Bref, comme avec nos propres animaux de compagnie.

Une version d’essai est gratuite, mais il faudra payer pour accéder à tout le contenu

Bonne nouvelle pour les joueurs curieux : le jeu propose une version d’essai généreuse et sans publicité. Cette démo permet d’accéder aux neuf premiers puzzles ainsi qu’à trois « Daily Tidies », des défis quotidiens de rangement. Pour les joueurs conquis, le jeu complet est disponible pour 9,99 euros, donnant accès à plus de 100 niveaux, incluant le jeu principal, les défis quotidiens et du contenu saisonnier.

Les développeurs ont également annoncé deux DLC à venir en 2025 : « Cupboards & Drawers » et « Seeing Stars ». Ces extensions seront disponibles sous forme d’applications distinctes, permettant aux joueurs d’y accéder même sans posséder le jeu de base.

Perfect pour les amateurs de puzzles casual et ceux qui trouvent une satisfaction particulière dans l’organisation, A Little to the Left transforme une tâche souvent considérée comme fastidieuse en une expérience méditative et gratifiante. Si vous cherchez un moment de détente tout en stimulant vos méninges, ce titre pourrait bien devenir votre nouvelle obsession quotidienne.