L’Epic Games Store sera bientôt préinstallé sur des millions de smartphones !

Epic Games va bientôt s’inviter dans nos smartphones, et cela dès la sortie de leur boîte. L’éditeur de Fortnite vient de conclure un accord historique avec Telefónica, l’un des plus grands opérateurs télécoms mondiaux, pour préinstaller l’Epic Games Store sur des millions de smartphones Android.

The Verge rapporte que ce partenariat à long terme couvrira les réseaux O2 et Movistar de Telefónica au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Amérique latine. C’est la première fois que la boutique d’applications d’Epic Games sera préinstallée directement sur des téléphones grand public, y compris les appareils Samsung.

Cette victoire intervient dans un contexte particulier pour Epic Games. Après des années de bataille juridique contre Apple et Google pour pratiques monopolistiques, l’entreprise commence à récolter les fruits de ses efforts. Suite à l’entrée en vigueur de la DMA en Europe, Epic a récemment retrouvé son compte développeur Apple et peut à nouveau proposer Fortnite aux utilisateurs d’iPhone dans l’UE.

Epic Games Store Launcher Télécharger gratuitement

Epic Games revient en force sur nos smartphones

Sur Android, l’Epic Games Store est déjà disponible depuis août dernier, permettant au célèbre battle royale de reconquérir son public mobile. L’accord avec Telefónica devrait accélérer ce retour, compensant la période d’absence due aux conflits juridiques.

Cette avancée fait aussi suite à une récente victoire majeure d’Epic contre Google. Un jury fédéral américain avait alors reconnu Google coupable de monopole illégal avec son Play Store et son système de paiement. Epic accusait notamment Google d’avoir bloqué ou soudoyé des fabricants de téléphones et des opérateurs pour empêcher la préinstallation de boutiques alternatives.

Pour Telefónica, ce n’est pas une première collaboration avec Epic. En 2020, l’opérateur avait déjà permis aux clients Movistar en Espagne d’intégrer leurs achats Fortnite à leur facture téléphonique, moyennant une commission de 5 %.

Cette nouvelle alliance pourrait inspirer d’autres opérateurs à suivre l’exemple de Telefónica, et peut-être même certains opérateurs mobiles français. Un développement d’autant plus intéressant qu’Epic Games a également engagé des poursuites contre Samsung en septembre dernier.