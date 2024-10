Epic Games vs Samsung : Google promet qu’il n’a rien à voir avec la polémique

La polémique enfle autour de l’Auto Blocker de Samsung. Le bloqueur automatique du constructeur coréen est au cœur d’un conflit l’opposant à Epic Games. Google prend ses distances et affirme ne pas être à l’origine de la création de l’outil polémique.

Fortnite // Source : Epic Games

Epic Games s’attaque à Samsung et Google pour pratique anti-concurrentielle avec une attention toute particulière portée sur l’Auto Blocker de Samsung. Une fonction qui aurait été « intentionnellement créée » en collaboration avec Google. Ce dernier dément.

C’est pas toi, c’est moi

On apprend via Android Authority, que Google a publiquement nié toute collaboration avec Samsung sur le projet de l’Auto Blocker. La firme de Mountain View s’est exprimée via David Kleirdermacher, responsable de la sécurité et de la confidentialité d’Android chez Google sur X (anciennement Twitter). Il a déclaré que Google n’était pas à l’initiative de la fonction de blocage automatique de Samsung, précisant que les constructeurs étaient libres « d’innover » et d’ajouter les mesures de « sécurités supplémentaires ». Il termine « le procès intenté par Epic place ses intérêts commerciaux au-dessus de la protection des utilisateurs. ».

Interrogé par The Verge, Chris Langlois, porte-parole de Samsung a déclaré : « Contrairement aux affirmations d’Epic Game, Samsung encourage activement la concurrence sur le marché, améliore le choix des consommateurs et mène ses opérations de manière équitable ».

Il poursuit en précisant que des fonctions comme l’Auto Blocker sont là pour la sécurité des utilisateurs avant tout, sans certifier le rôle qu’a joué Google dans cette fonction. Une histoire à suivre donc.

Pour rappel, il vous est possible de désactiver le bloqueur automatique sur Samsung pour accéder à l’Epic Game Store.