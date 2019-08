Dead Cells, l’excellent rogue-lite sorti sur PC et consoles en 2018, vient d’être annoncé sur mobiles. Pour le moment, seuls les iPhone et iPad sont concernés et la date de sortie est fixée à cet été.

Mise à jour du 28 août : Dead Cells est disponible sur iPhone et iPad au prix de 8,99 euros.

Article du 8 mai :

Est-ce que vous connaissez Dead Cells ? Il s’agit d’un jeu sorti en 2018 sur PC, mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Un rogue-lite plus précisément. Ou bien un metroidvania. Il est difficile de parfaitement le faire entrer dans une seule case tant ce jeu est complet et pluriel, mais on peut au moins vaguement dire qu’il s’agit d’un jeu d’action. Le meilleur jeu d’action de 2018 même à en croire les Game Awards 2018 qui lui ont attribué ce titre, devant Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2: Forsaken, Far Cry 5 et Mega Man 11.

Pourtant, Dead Cells est un petit jeu indé développé par les Français du studio Motion Twin, connu auparavant pour ses jeux en Flash comme LaBrute, MiniTroopers ou Hordes. Vous pouvez d’ailleurs en apprendre davantage sur le développement du jeu dans (l’excellent) dernier épisode de Game Spectrum :

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Si l’on parle de Dead Cells ici aujourd’hui, c’est parce que Playdigious (Evoland 2, Cultist Simulator…) vient d’annoncer son partenariat avec Motion Twin pour porter Dead Cells sur smartphones et tablettes. C’est prévu pour cet été sur iOS (iPhone et iPad), et vous pouvez vous douter au ton de ces lignes que cela nous réjouit fortement. La sortie sur Android n’a pas encore été datée, mais il est précisé qu’elle est prévue « plus tard ».

Bien sûr, quelques ajustements ont été apportés afin de faciliter le jeu sur nos écrans tactiles, avec une interface pensée pour des affichages plus réduits, deux modes de jeu (dont un avec un « auto-hit »), la possibilité de personnaliser l’emplacement et la taille des boutons et le support des manettes Bluetooth (MFi dans le cas d’iOS).

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Si vous ne connaissez pas Dead Cells, nous ne pouvons que vous conseiller d’y jeter un œil.

Dead Cells sera proposé sur smartphones et tablettes au format premium au prix de 9,99 euros (sans publicités ni mécaniques free-to-play). Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Playdigious pour être avertis des prochaines informations sur le jeu, ou lire le test complet de nos amis de Numerama (spoiler : il a été noté 5/5).