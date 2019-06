Après une annonce rapide au début de l’année, Nintendo vient enfin de proprement présenter Dr. Mario World, son prochain jeu mobile, en vidéo. L’occasion également d’en révéler la date de sortie.

La percée de Nintendo sur le mobile est toujours à faire. Son premier essai avec Super Mario Run n’a en effet pas eu le succès escompté par la firme, qui a enchaîné avec un Fire Emblem Heroes ayant rencontré un véritable succès qui s’est toutefois surtout exprimé au Japon.

En 2019, on attend surtout de lui Mario Kart Tour, même si les premières images de gameplay ont finalement déçu. Un second jeu avait été annoncé, à savoir Dr. Mario World : il a enfin une date de sortie sur iOS et Android.

Dr. Mario World sortira le 10 juillet sur iOS et Android

Tout d’abord, le développeur nous présente enfin du gameplay pour son jeu, qui se veut être un titre mélangeant action et réflexion. Dr. Mario World a toujours été un puzzle game, et cette version mobile n’y déroge pas.

On peut découvrir du même temps son modèle économique, qui se basera sur une limitation du temps de jeu avec possibilité de racheter du temps. Des objets sont également intégrés, eux aussi accessibles contre monnaie sonnante et trébuchante. Voilà qui n’est pas vraiment alléchant, ce genre de système pouvant devenir très vite frustrant s’il n’est pas bien équilibré.

Nous pourrons l’établir très rapidement, puisqu’il s’agit d’un free-to-play. Dr. Mario World sortira officiellement le 10 juillet sur Android et iOS. Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur le Play Store et l’App Store.