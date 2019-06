Niantic (développeur de Pokémon Go) vient de dévoiler la date de sortie de Harry Potter: Wizards Unite, son jeu en réalité augmentée dans l’univers du plus apprécié des sorciers. L’attente n’est plus très longue !

Après le succès de Pokémon Go, Niantic s’attaque à un autre univers ayant également une énorme base de fans : Harry Potter. En 2017, le studio annonçait Harry Potter: Wizards Unite, un jeu en réalité augmentée dans la veine de son précédent titre, mais se déroulant dans l’univers du petit sorcier.

Un an et demi plus tard, le jeu est enfin prêt à être lancé.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a

— Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) June 19, 2019