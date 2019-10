Après que de nombreux clones aient fait leur place sur la plateforme, Riot Games a enfin craqué. League of Legends, le vrai, sortira très bientôt sur Android et iOS.

Riot Games célébrait dans la nuit les dix ans de sa licence phare, League of Legends, qui aura popularisé le genre du MOBA auprès du grand public et sera devenu un phénomène de société.

Sur mobile, son absence aura permis de créer de nouvelles licences comme Arena of Valor ou Vainglory reprenant les mêmes principes. Mais le roi veut désormais récupérer son trône.

League of Legends sera disponible sur Android et iOS

League of Legends : Wild Rift a été dévoilé lors de la conférence anniversaire de Riot Games. Vous pouvez en découvrir les premières images par ici :

Il ne s’agit pas d’un bête portage, mais bien d’un nouveau jeu pour le développeur. Les matchs dureront entre 15 et 20 minutes, quand les contrôles se feront désormais à deux sticks.

Quelques sacrifices ont également dû être fait : toutes les skins des champions ne seront pas disponibles sur toutes les plateformes, et les bonus ne seront pas partagés entre la version PC et la version mobile. En contrepartie, le jeu a pu être graphiquement largement amélioré.

League of Legends : Wild Rift lancera sa bêta d’ici la fin de l’année, et sera définitivement disponible sur Android (préinscription disponible) et iOS d’ici la fin 2020. Il est également prévu sur consoles (probablement la Nintendo Switch), sans plus de précision.