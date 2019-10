Article sponsorisé par Com2uS

Samedi 26 octobre se tiendra à Paris, la finale mondiale du Summoners War World Arena Championship. Elle opposera les 8 meilleurs joueurs mondiaux du jeu mobile Summoners War et permettra aux spectateurs de remporter des cadeaux ingame. Voici tout ce qu’il faut savoir pour assister à cet événement esport mobile depuis chez soi.

Summoners War est un jeu mobile free to play disponible sur Android et iOS. Le joueur incarne un invocateur qui combat par l’intermédiaire d’un groupe de monstres qui vont gagner en expérience et en puissance avec le temps. Avec plus de 1000 monstres à collectionner et surtout à améliorer à l’aide de runes, Summoners War est un action-RPG particulièrement riche.

En plus d’un contenu solo vraiment conséquent, Summoners War possède aussi du contenu de haut niveau orienté vers le multijoueur. Une fois son équipe de monstres rassemblée et optimisée, il est possible de mesurer sa puissance face à d’autres joueurs, en organisant des combats PvP dans l’Arène.

Rendez-vous le 26 octobre pour assister en direct à la finale du SWC

Et justement, ces combats multijoueurs font l’objet d’une compétition esport internationale, la Summoners War World Arena Championship. Depuis plusieurs mois, les meilleurs joueurs d’Asie, d’Amériques et d’Europe s’affrontent pour accéder à la finale mondiale, qui aura lieu samedi 26 octobre à Paris, dès 14 heures, à la Maison de la Mutualité.

Assister en direct à la finale SWC 2019 du 26 octobre

Cette finale va réunir les 8 meilleurs joueurs du monde à Paris, dans un tournoi qui offrira 100 000 dollars au vainqueur, ce qui est deux fois plus important qu’il y a deux ans. Parmi les 8 finalistes se trouve notamment un français, Rosith. Il est parvenu à se qualifier au terme de l’Europe Cup, qui se tenait au début du mois de septembre dernier, en éliminant les autres compétiteurs européens, dont deux autres français. Il a d’ailleurs eu droit à une petite interview à l’issue de sa victoire.

La finale mondiale qui aura lieu cette semaine opposera donc Rosith (France), à un autre joueur européen (Baus), deux joueurs d’Amérique (Thompsin et Tree) et quatre joueurs d’Asie (Diligent, Lama, Judas et L’Est). Pour tout savoir sur la finale et sur les joueurs, un site web a été mis en place avec toutes les informations.

Des cadeaux ingame à remporter en regardant la compétition

La finale se déroulera à Paris sous les acclamations de 1500 joueurs de Summoners War présents dans la Maison de la Mutualité. L’événement sera présenté sur place par les streamers Jiraya et Aayley. S’il n’est plus possible d’assister à la finale directement sur place (toutes les places ont été vendues), il sera toutefois possible de la suivre en direct sur YouTube et sur Twitch. Les matchs seront commentés en français par Junpei et Sheisou, deux spécialistes de Summoners War, qui seront au micro pour donner toutes les explications pour bien comprendre ce qu’il se passe à l’écran.

Si vous êtes déjà des joueurs de Summoners War, il est plus que conseillé de suivre cette finale en direct. En plus du vélin béni permettant d’acquérir un monstre 4 à 5 étoiles qu’il est possible d’obtenir actuellement dans le jeu en effectuant certaines actions ingame, des codes et des bons seront affichés à l’écran durant la finale pour obtenir gratuitement des objets secrets pour le jeu. Enfin, si le nombre de viewers dépasse les 200 000, Com2uS, le développeur, offrira un cadeau spécial pour chacun des spectateurs.

Pour résumer

Rendez-vous samedi 26 octobre, de 14 heures à 21 heures sur YouTube ou sur Twitch pour assister à la finale mondiale du Summoners War World Arena Championship

sur YouTube ou sur Twitch pour assister à la finale mondiale du Summoners War World Arena Championship Toutes les informations sur les 8 concurrents en lice sont disponibles à cette adresse

Il y aura de nombreux cadeaux ingame à récupérer en regardant la finale, dont un qui se débloquera quand les 200 000 viewers seront atteints sur les streams

à récupérer en regardant la finale, dont un qui se débloquera quand les 200 000 viewers seront atteints sur les streams Il n’est pas encore trop tard pour découvrir Summoners War ! Vous pouvez télécharger le jeu sur le Play Store ou sur l’App Store et obtenir gratuitement l’un des meilleurs monstres présents lors de la compétition grâce à l’évènement qui a lieu en ce moment dans le jeu.

