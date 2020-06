Quatre ans plus tard, que devient le jeu en ligne Dofus Touch ?

Dofus Touch s’apprête à souffler sa quatrième bougie. L’occasion pour la version mobile du célèbre jeu en ligne de déployer une toute nouvelle mise à jour pour les joueurs. Au programme : nouveaux donjons, nouvelles panoplies et plus d’une quarantaine de quêtes à accomplir.

Dofus est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur disponible sur PC, Mac et Linux. Le titre, créé en 2004 par le studio de développement français Ankama, réunit chaque jour plusieurs centaines de milliers de joueurs sur ses serveurs. En 2016, Ankama, studio responsable du jeu, lance une version mobile intitulée “Dofus Touch”. Celle-ci permet de retrouver l’ensemble du jeu de base sur smartphones et tablettes. Vous pouvez alors vivre vos aventures même lorsque vous êtes en déplacement !

L’histoire de Dofus Touch se déroule dans le Monde des Douze. Les joueurs disposent d’une gigantesque carte qui regorge de quêtes à accomplir et de monstres à affronter. Le but ? Trouver et réunir les Dofus primordiaux. Des œufs de dragons très rares et puissants.

Le joueur a alors la possibilité de créer son personnage parmi une sélection de 15 classes. Chacune d’entre elles dispose de compétences propres. Que vous soyez un guerrier Iop qui fonce dans le tas ou un mage Xelor qui manipule ses adversaires, vous trouverez forcément la classe qui vous correspond au mieux.

Quelles sont les différences entre Dofus et Dofus Touch ?

Lancée en 2016, la version mobile de Dofus reprend les mécaniques du jeu sur PC, mais ne dispose pas des mêmes mises à jour que la version de base du jeu. Les deux jeux ne sont pas synchronisés et il n’est pas possible d’importer un personnage d’une version à l’autre.

Dofus Touch dispose d’événements et de mises à jour exclusives. En 2016, la base du jeu mobile s’appuyait sur la version 2.14 de Dofus. Les différents ajouts et événements sont depuis propres à la version mobile, en plus de quelques fonctionnalités existantes sur PC. Dofus Touch dispose de plusieurs contenus et événements exclusifs par rapport à la version PC. Le dernier événement en date de Dofus Touch lui était par exemple exclusif. Il permettait aux joueurs de franchir une faille temporelle pour y découvrir de nouvelles zones et ennemis à affronter. Cet événement n’était pas présent sur Dofus PC en 2016, et n’a pas été rajouté depuis.

Jeu mobile oblige, l’interface de Dofus Touch a été entièrement pensée pour les écrans tactiles. La navigation dans le jeu et dans les menus a été parfaitement adaptée à un écran de smartphone. En outre, Dofus Touch est jouable gratuitement. Il est même possible de tester le jeu à l’aide d’un compte Invité, c’est-à-dire sans avoir à créer de compte en bonne et due forme. La version PC de Dofus est, quant à elle, payante par abonnement à partir d’un certain niveau.

Dofus Touch est entièrement gratuit ?

Oui ! Contrairement à la version PC, Dofus Touch ne nécessite aucun abonnement pour profiter entièrement de son contenu. Seule une boutique est disponible pour les joueurs désireux d’obtenir des cosmétiques ou un boost d’expérience.

Le jeu est-il encore actif ?

Tout à fait ! Si Dofus Touch est un peu moins animé que sa version PC, le titre dispose tout de même de plusieurs centaines de milliers de personnages qui se connectent chaque jour.

Enfin, à l’instar de la version PC, Ankama assure toujours un suivi exemplaire de Dofus Touch. Le jeu reçoit fréquemment des mises à jour afin d’ajouter du nouveau contenu pour les joueurs.

Avec la dernière mise à jour, de nouveaux donjons et une zone entière à (re)découvrir

Lancé en juillet 2016, Dofus Touch s’apprête à fêter sa quatrième année ! À la veille de son anniversaire, une nouvelle mise à jour est d’ores et déjà disponible. Celle-ci est majeure puisqu’elle inclut une refonte d’une zone du jeu ainsi que l’ajout de plusieurs autres contenus.

“Sortir la tête de l’eau”

Après la mise à jour majeure survenue fin 2019, les joueurs ont pu explorer une bulle temporelle et rencontrer le terrible monstre Ogrest. Cette rencontre a eu pour incidence de plonger la zone de Cania sous les eaux.

La nouvelle mise à jour permet justement d’assister à la reconstruction de Cania ! Cette dernière permet également de découvrir une large variété de nouvelles activités à accomplir :

3 nouveaux donjons accessibles pour les personnages de haut niveau ;

3 nouveaux ensembles d’armures issus des nouveaux boss de donjons, ainsi que deux nouvelles armes à équiper ;

3 nouveaux boucliers disponibles pour les personnages de niveau 135 à 165 ;

Plus de quarante nouvelles quêtes à accomplir et 28 nouveaux succès à débloquer !

L’économie du jeu entièrement revue

Surtout, cette nouvelle mise à jour a été l’occasion pour Ankama de revoir en grande partie le fonctionnement de l’économie du jeu. Comme les développeurs l’indiquent dans un billet de blog, les systèmes de ressources et d’équipements ont été revus en profondeur. L’objectif a été ici de désengorger les coffres des joueurs de ressources inutiles et surtout de favoriser les échanges de ressources et d’objets entre les joueurs.

Comment installer Dofus Touch sur son smartphone ou sa tablette ?

Dofus Touch est disponible sur les smartphones Android et iOS. Il est également possible d’y jouer sur tablettes. Le jeu est très léger et tourne sur des appareils anciens.

Dofus Touch est disponible sur le Google Play Store et l’App Store. N’hésitez pas à vous rendre sur le site web officiel pour plus d’informations.