XCOM 2 : le jeu culte de lutte contre les aliens arrive sur Android cet été

Lancé à l'origine en 2016, le jeu de stratégie XCOM 2 débarque sur les smartphones et tablettes sous Android en juillet.

C’est l’annonce que l’on attendait plus. L’excellent jeu de stratégie XCOM Enemy Unkown et son extension Enemy Within avaient connu un portage sur les tablettes sous Android en son temps, mais la suite sortie sur PC en 2016 n’avait pas eu le droit au même traitement. C’est bien dommage, car XCOM 2 est l’un des meilleurs jeux de stratégie ces dernières années.

Vous avez perdu la guerre

XCOM 2 s’éloigne de ses ainés en partant du principe que vous avez cette fois perdu la guerre contre l’envahisseur alien. Il va donc falloir incarner la résistance pour reprendre la planète Terre et déjouer les plans des aliens. On reprend pour cela les mécaniques de la série : une phrase de jeu de gestion où il faudra choisir ses objectifs, entretenir sa base et faire des recherches en sciences, et une phase de combat où il faudra mener des missions stratégiques au tour par tour avec ses soldats.

Le contexte de ce deuxième épisode permet de modifier la recette : vous aurez le droit à des missions où il faudra rester discret et s’infiltrer contre les forces du régime alien. Les développeurs ont également ajouté beaucoup de mécanique tout droit tiré des jeux de société sur plateaux avec des systèmes de bonus pour ses soldats et de malus décidé par l’IA ennemie qui veut mener ses plans à bien. C’est un excellent jeu qui a séduit à la fois la presse et les joueurs lors de sa sortie sur PC.

Lancement sur Android cet été

XCOM 2 sera disponible à partir du 13 juillet sur Android. Le jeu intégrera l’extension War of the Chosen ainsi que tous les DLC sortis jusqu’à présent. Il sera commercialisé à 28 euros sur le Google Play Store. Notez que le jeu n’intègre aucune mécanique de paiement in-app. C’est un jeu payant et sans doute cher pour un jeu mobile, mais aussi un jeu parfaitement équilibré et qui ne viendra pas tenter de ponctionner votre portefeuille après son lancement.

Le jeu est relativement gourmand et demandera 8,5 Go d’espace libre pour s’installer. Voici la liste des smartphones officiellement compatibles d’après les développeurs. Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres smartphones pourraient très bien faire tourner le jeu sans être présents.

• ASUS ROG Phone II

• Google Pixel 3 / 3XL / 4 / 4XL

• HTC U12+

• OnePlus 6T / 7 / 8 / 8T

• Samsung Galaxy S9 / S10 / S10+ / S10e / S20 / S21

• Samsung Galaxy Note9 / Note10 / Note10+ / Note20 5G

• Samsung Galaxy Tab S6 / S7

• Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

• Vivo NEX S

• Xiaomi Mi 9

• Xiaomi Pocophone F1

Rendez-vous le 13 juillet pour lutter contre les aliens.