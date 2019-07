Pour attaquer un ordinateur, ce dernier n’est pas obligatoirement la cible de choix des attaquants. Parfois, un clavier ou une souris sert à accéder et à contrôler votre système. Cette faille qui touche les claviers et souris sans fil vendus par Logitech depuis 2009 en est un bon exemple.

Tout a commencé quand Marcus Mengs, un expert en sécurité, a découvert une faille dans les souris et les claviers Logitech. Cette faille touche certains modèles qui se connectent sans fil au PC via un récepteur USB. Elle permet par exemple à l’attaquant de conserver une trace des touches enfoncées sur le clavier, mais elle permet également d’envoyer ses propres commandes au PC et donc de potentiellement prendre son contrôle.

Ce ne sont pas directement les produits Logitech qui sont touchés par cette faille, mais la norme qu’ils utilisent. Il s’agit de Unifying, une norme sans fil pour connecter plusieurs appareils à un seul récepteur USB connecté à l’ordinateur. Vous en avez certainement, ces récepteurs sont généralement identifiés par une petite étoile orange dessinée sur la clé USB.

Cette faille exploite une porte dérobée (backdoor) pour récupérer des données tapées au clavier, ou lancer un logiciel malveillant.

After ban of vulnerable presentation clickers, users hand over other devices – asking for tests.

To do so, I tuned LOGITacker to automate injection tests once a device is discovered on air.

Result for Logitech M570 trackball: pic.twitter.com/QHCzVT1YOq

— Marcus Mengs (@mame82) July 5, 2019