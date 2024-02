Le Flipper Zero se lance dans le jeu vidéo : hacking rencontre gaming pour de nouvelles possibilités

Le Flipper Zero arbore désormais un accessoire impressionnant : il peut faire tourner Doom. Ce module de gaming, fruit d'une collaboration avec Raspberry Pi et vendu à 49 euros, se fixe sur le Flipper Zero. Il enrichit l'appareil de nouvelles capacités.

Le Flipper Zero, c’est un peu le couteau suisse du hacking. Pour ceux qui aiment bidouiller, c’est le joujou parfait. Avec ses connectiques en veux-tu en voilà (on parle de RFID, Bluetooth, des broches GPIO, une clé Dallas iButton et bien d’autres), il ne cesse de surprendre et faire la une de l’actualité.

Pour aller plus loin

Le Flipper Zero, l’appareil interdit sur Amazon et prisé sur TikTok

Ce boitier va évoluer grâce à une récente collaboration avec Raspberry Pi, grâce à un module d’extension qui transforme cet appareil en une console de jeu vidéo. Un module qui se branche sur le dessus de votre Flipper Zero et pouf, il se transforme. Grâce à Raspberry Pi, ce module ajoute un microprocesseur RP2040, un capteur de mouvement, sans oublier un port HDMI, un port USB-C et un GPIO pour les plus bricoleurs. Le but ? Faire de votre Flipper Zero une mini-console. On peut jouer, lancer des applis, et même mater des infos captées par le Flipper sur un écran plus grand.

De la vidéo en 480p, un capteur de suivi de mouvement…

Avec ce module, votre Flipper sort de la vidéo en 480p à 60 Hz. Oui, c’est pas la 4K, mais rappelons que l’écran de base du Flipper, c’est une définition 128 × 64 pixels. Donc là, sur un téléviseur, d’autres capacités pourront être développées. Et puis, le petit plus qui fait la différence : un capteur de mouvement, et plus précisément un capteur de suivi de mouvement MEMS à 6 axes, le TDK ICM-42688-P. Doté d’un gyroscope et d’un accéléromètre, il ouvre la voie à une nouvelle forme d’interaction, mais aussi avec des applications plus pratiques, telles que la commande d’un ordinateur via une « souris aérienne ».

La particularité de ce capteur réside dans sa connectivité : il est directement accessible par le microcontrôleur du module ainsi que par les applications tournant sur le Flipper Zero, grâce à l’exposition des broches SPI du capteur. Vous pouvez donc l’utiliser sans le Flipper Zero. Cela dit, une limite subsiste : le capteur ne peut être utilisé simultanément par le module et le Flipper Zero, en raison des contraintes de l’interface SPI.

Proposé à 49 euros, ce module d’extension est une avancée pour le Flipper Zero, à la fois sur le plan technique et ludique.