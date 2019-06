Xiaomi n’a pu naître que grâce à la popularité de son interface, MIUI. Mais alors qu’il sort de plus en plus de smartphones, il doit revoir ses priorités : le programme de bêtas ouvertes cessera donc le 1er juillet, faute de retours utiles de la part des utilisateurs.

L’entreprise Xiaomi est né grâce au succès de la ROM alternative MIUI. Aujourd’hui, celle-ci propulse tous les smartphones de la marque, qui s’est concentrée à développer un portfolio impressionnant de produits divers et dont l’aspect logiciel n’est vraiment présent qu’en Chine et en Inde.

L’entreprise sort des tonnes et des tonnes de smartphones par an, qu’elle n’oublie jamais de mettre à jour. Récemment, nous avons par exemple testé son Xiaomi Mi 9T, déclinaison internationale du Redmi K20. Hélas, le poids pour les développeurs est toujours plus lourd.

Plus de bêta ouverte pour MIUI

Xiaomi va donc changer d’organisation, comme son forum officiel nous l’indique. À compter du 1er juillet, les ROM Bêta globales ne seront plus disponibles pour le grand public, et seul la bêta fermée continuera d’exister.

Le développeur explique qu’à mesure que le nombre de ses smartphones augmente, les utilisateurs ont fini par petit à petit utiliser directement la ROM bêta malgré les bugs… mais sans nécessairement fournir un retour nécessaire à l’évolution et la sortie d’une ROM stable, comme on le comprend en sous texte.

Afin d’être sûr que cela ne retombe pas sur l’expérience générale, ou tout simplement le taux de satisfaction de son OS, Xiaomi a donc décidé de mettre fin au programme bêta publique. Il explique que tout cela lui permettra également de fournir plus de temps à ses développeurs de peaufiner la version stable.

Un tel changement de cap n’est pas étonnant pour un constructeur qui ne cesse de faire grandir son portfolio. MIUI reste l’une des ROM les plus suivies et mises à jour disponible sur le marché, nous ne sommes donc pas inquiets quant aux répercussions qu’une telle décision puisse avoir.