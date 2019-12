Android : les mises à jour système s’installeront toujours plus vite à l’avenir

En regardant le code d'Android AOSP, XDA Developers a pu repérer une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci permettra aux mises à jour système de s'installer toujours plus rapidement sur vos smartphones sans attendre votre validation.

Le système d’exploitation mobile Android s’améliore de version en version pour permettre des installations toujours plus rapides et presque transparentes pour l’utilisateur. On peut le voir notamment avec Android 10, qui propose maintenant les patchs de sécurité à partir du Play Store.

Ce n’est pas la première fois que le processus d’installation est amélioré. Et l’équipe de Google compte bien raffiner son processus plus encore dans les prochaines versions.

Installation de mise à jour sans accroc sur Android

Ça, on peut le voir grâce à XDA Developers qui a repéré un nouveau changement sur la version AOSP d’Android. Une fonctionnalité baptisée « Resume on Reboot » est actuellement en cours de développement.

Cette dernière permettra à terme une chose assez simple : que le smartphone continue d’installer la nouvelle version du système même après un redémarrage, sans avoir besoin que vous le déverrouilliez. Aussi, l’installation se ferait sans accrocs et le téléphone serait plus rapidement prêt à être utilisé.

Aujourd’hui, à l’installation d’une mise à jour Android, vous êtes obligés de redémarrer votre téléphone pour que celle-ci se fasse. Mais pour l’achever, vous devez forcément déverrouiller votre téléphone pour que les dernières applications s’installent. Avec cette fonctionnalité, la dernière étape ne sera plus.

Attention cependant : tous les smartphones ne seront pas concernés. Pour que tout ceci fonctionne, il faut que le smartphone ait une HAL (une couche dédiée aux implémentations des drivers de tierces parties) dédiée baptisée « IRebootEscrow », ce que tous les constructeurs ne font pas. Il y a donc fort à parier que les Google Pixel seront les premiers concernés en cas de déploiement de cette possibilité, avant une adoption plus grande.

À quand le déploiement ? Difficile à dire dans l’état, mais ce genre de fonctionnalité concernera très probablement une mise à jour majeure. On pourra penser à Android 11 ou 12, au plus tôt.