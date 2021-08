Le prix de l’offre SFR Fibre est toujours au plus bas : seulement 10 €/mois

Après les forfaits mobiles, c'est la guerre des prix en ce moment du côté des offres fibres et c'est SFR qui dégaine à son tour. Au programme : une offre Triple Play avec Internet + téléphone + TV à seulement 10 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

Aujourd’hui, c’est du côté de la maison mère SFR qu’il est possible de faire des économies pour sa connexion internet fibrée. L’opérateur rouge propose son offre d’entrée comprenant une SFR Box 7, une ligne de téléphone fixe et un boîtier TV pour seulement 10 euros par mois pendant un an.

La fibre chez SFR, c’est quoi ?

Jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi

160 chaînes TV et Appels illimités vers les Fixes en France

Petit prix pendant un an avec engagement

En ce moment, l’abonnement Fibre chez SFR avec une SFR Box 7 est disponible à 10 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Prévoyez 49 euros de frais d’ouverture de service. Notez que l’offre ADSL est aussi disponible au même prix si votre domicile n’est pas éligible à la Fibre.

La puissance de la fibre à moindres frais

L’abonnement fibre chez SFR propose un accès illimité à Internet avec un débit extrêmement confortable.. Le débit propose permet de répondre à tous les usages, même les plus exigeants. En effet, l’offre permet d’atteindre des débits jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi. Ce qui est largement à même d’offrir une expérience complète optimale allant du streaming au jeu en ligne en passant par la maison connectée.

La téléphonie et la TV en plus

L’offre comprend également une ligne fixe avec des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. Vous avez même la possibilité de conserver votre numéro et d’offrir une portabilité gratuite.

Même s’il s’agit de l’offre la plus économique, SFR prévoit tout de même un bouquet TV de 160 chaînes avec un décodeur 4K permettant jusqu’à 8 heures d’enregistrement pour vos programmes préférés. Les services de VOD comme YouTube, Netflix et d’autres sont également accessibles à partir du boîtier. La télécommande vocale est aussi de la partie pour vous permettre de changer de chaînes ou de piloter votre contenu à la voix. Enfin, c’est un bonus, SFR offre 10 Go de stockage dans le cloud gratuitement pour stocker des photos, des vidéos ou des documents perso.

Notre comparateur Fibre et ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !