Ce PC portable intégrant une RTX 3070 coûte aujourd’hui 500 € de moins

Avec une fiche technique aussi solide que la sienne, le Asus TUF Dash F15 (2021) est définitivement un ordinateur portable dédié au gaming. Avec lui, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux triple A du moment sans avoir à payer le prix fort aujourd'hui, puisque Cdiscount le fait passer de 1 899 euros à 1 399 euros en cumulant une remise immédiate avec un code promo spécial rentrée.

C’est malheureusement bientôt la fin des vacances et la rentrée arrive à grands pas, un événement que les enseignes attendent impatiemment après les soldes d’été pour vous proposer de nombreuses offres et vous permettre de vous équiper au meilleur prix. Les ordinateurs portables sont souvent la cible de fortes promotions, à l’image aujourd’hui du Asus TUF Dash F15 (2021) taillé pour le gaming qui voit son prix fondre de 500 euros.

La fiche technique du Asus TUF Dash F15 (2021)

Un SSD ultra rapide de 512 Go

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Un processeur Intel Core i7-11370H cadencé à 3,3 GHz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 + 16 Go de RAM

Au lieu de 1 899 euros habituellement, le Asus TUF Dash F15 (2021) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 399 euros sur Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il faut cumuler la remise immédiate de 400 euros avec le code promo RENTREE100 à saisir avant de procéder au paiement, lequel permet d’économiser 100 euros supplémentaires.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les différentes configurations du Asus TUF Dash F15 (2021).

Une configuration pour jouer en Ultra

On peut dire que le Asus TUF Dash F15 (2021) est une belle bête de course. Avec ce qu’il a sous le capot, il peut aisément faire tourner tous les derniers jeux triple A du moment dans la plus haute qualité graphique. Effectivement on voit mal Cyberpunk 2077 ou Resident Evil Village mettre à mal la configuration suivante : processeur Intel Core i7-11370H cadencé à 3,3 GHz, carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 couplée à un chipset Intel Iris Xe Graphics et 16 Go de mémoire vive en DDR4. Le tout peut d’ailleurs conserver d’excellentes performances sur la durée grâce au très efficace système de refroidissement du PC portable.

De plus, vous n’attendrez pas longtemps pour lancer votre partie grâce à l’incroyable rapidité du SSD NVMe PCIe 3.0 qui réduira considérablement les temps de chargement en jeu. Le seul reproche que l’on peut faire à cette solution de stockage, c’est sa petite capacité de seulement 512 Go. Cependant, vous pourrez rajouter de la mémoire interne grâce aux deux ports M.2 prévus à cet effet.

De bonnes conditions de gaming

Pour satisfaire encore plus le joueur ou la joueuse qui sommeille en vous, Asus ne s’arrête pas là et veut aller au-delà des graphismes pour vous faire jouer dans de bonnes conditions. Cela commence par un bon écran pour retranscrire fidèlement les actions les plus effrénées lors d’une partie, le TUF Dash 15 (2021) propose donc une dalle IPS LCD de 15,6 pouces à rétroéclairage LED affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz, pour une fluidité optimale avec les jeux compatibles. Et pour encore plus d’immersion, vous pourrez compter, côté sonore, sur deux haut-parleurs compatibles DTS:X Ultra.

Ce n’est pas tout, le clavier est aussi un élément important et celui du TUF Dash F15 est très agréable, d’autant plus que très silencieux (moins de 30 dB) pour jouer en toute discrétion. La distance d’action des touches évaluée à 1,7 mm est très faible, ce qui vous permettra alors d’être encore plus rapides face à l’action. Et si vous n’avez pas de souris gaming, il y en a une offerte avec ce PC portable.

Quel PC portable gamer choisir ?

