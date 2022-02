Asus TUF : ce laptop gaming avec une RTX 3060 est 200 euros moins cher

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, nous avons la solution : le laptop Asus TUF Dash F15 équipé d’une carte graphique Nvidia GTX 3060 est aujourd’hui disponible à 1 099 euros sur Rue du Commerce contre 1 299 euros habituellement.

Les PC portables utilisés pour le gaming peuvent être de vraies machines de compétition, malgré leur format plus réduit qu’un PC de bureau. La gamme TUF d’Asus est réputée pour ses laptops gaming performants et le modèle F15 ne déroge pas à la règle. Ce dernier a d’ailleurs la chance de s’afficher en promotion avec 200 euros en moins sur la facture.

Le Asus TUF Dash en quelques mots

Un écran FHD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i5-11300H + Nvidia GeForce GTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Au lieu de son prix de vente conseillé de 1 299,99 euros, le PC portable Asus TUF Dash (516PM-HN206W) passe à 1 099,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit 200 euros de remise immédiate.

Un laptop idéal pour les joueurs les plus exigeants

La gamme TUF est pensée pour le gaming et le modèle F15 a de quoi convaincre. Pour jouer, il est d’ailleurs loin de décevoir grâce à sa fiche technique aux petits oignons. Il embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, un processeur Intel Core i5-11300H de 11e génération et 16 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les jeux gourmands du moment, y compris avec un niveau de graphismes élevé. Un SSD de 512 Go complète la fiche et assurera plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits par rapport à un disque dur classique. Le PC portable est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Le tout peut d’ailleurs conserver d’excellentes performances sur la durée grâce au très efficace système de refroidissement du PC portable.

Avec ce modèle, vous êtes paré pour profiter des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions. Vous pourrez par ailleurs profiter d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels. Celle-ci propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. Pour toujours plus d’immersion, l’ordinateur portable est également compatible avec la technologie DTX Ultra pour délivrer un son puissant et saisissant, que vous soyez en train de jouer ou de regarder un film d’ailleurs. Cet élément démontrera toute son utilité lors d’une partie en multijoueur pour entendre précisément d’où viennent vos ennemis, par exemple.

Des finitions soignées et une autonomie qui tient la route

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme qui ne risque pas de vous décevoir. Et malgré sa diagonale de 15 pouces, le laptop d’Asus profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2 kg. Il possède un design élégant avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage.

Pour finir, le PC portable a suffisamment de jus dans ses entrailles pour tenir toute une journée de travail, et même plus encore selon les usages. Il fait de beaux efforts en matière d’autonomie avec plus de 16 heures d’utilisation d’après la marque, mais tablez plus sur 5-7 heures si vous jouez souvent à des jeux gourmands. Quant à la connectique, ce modèle est assez complet avec deux USB 3.2 Gen 1, un port LAN, une entrée HDMI et une prise casque audio. Notez qu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.2 et dispose même de Windows 11 nativement.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs PC portables gamer en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.